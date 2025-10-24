نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة ميلان وبيزا في الدوري الإيطالي في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي اي سي ميلان مع نظيره فريق بيزا اليوم الجمعة الموافق 24/10/2025 في لقاء قوي بينهم بستاد سان سيرو ضمن منافسات الجولة 8 من الدوري الإيطالي.
موعد مباراة ميلان وبيزا
وتبدأ صافرة انطلاق مباراة ميلان وبيزا مساء اليوم في تمام الساعة 9:45 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 10:45 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة ميلان وبيزا
تردد قناة الرابعة 2
القمر: نايل سات
التردد: 11678
الاستقطاب: أفقي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 7/8