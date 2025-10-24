نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا كووورة.. القنوات الناقلة لمباراة ريال سوسيداد وإشبيلية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق ريال سوسيداد لمواجهة ضيفه إشبيلية مساء الجمعة 24 أكتوبر 2025 على ملعب أنويتا، في إطار منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت إسبانيا، وسط ترقب جماهيري كبير نظرًا للتاريخ الكبير من المواجهات المباشرة بين الفريقين، مما يزيد من حدة الإثارة والتشويق.

ريال سوسيداد يدخل اللقاء بعد سلسلة من النتائج المتباينة في الجولات الماضية، ويحتل حاليًا المركز الثامن برصيد 6 نقاط من 9 مباريات، مع فارق أهداف سلبي -5. ويعتمد الفريق على اللعب الجماعي وتنفيذ استراتيجيات هجومية منظمة، مع استغلال الفرص المبكرة أمام جماهيره لتحقيق نتيجة إيجابية.

في المقابل، يسعى إشبيلية لتعزيز موقعه في جدول ترتيب الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 18 نقطة من 9 مباريات، مع فارق أهداف +2. ويخطط الفريق للهجمات السريعة والتحركات على الأجنحة لاستغلال أي ثغرات في دفاعات ريال سوسيداد، مع الحفاظ على الانضباط الدفاعي لمنع أي تهديد محتمل على مرماه.

تشير الإحصاءات إلى تقارب الأداء بين الفريقين هذا الموسم، مع مزيج من الانتصارات والهزائم في آخر خمس مباريات لكل منهما، فيما أظهرت المواجهات المباشرة بين الفريقين تفوقًا متبادلًا، إذ فاز ريال سوسيداد في مباراتين مقابل فوز وحيد لإشبيلية وتعادل مرتين، مما يزيد من توقعات مباراة حافلة بالإثارة.

القناة الناقلة لمباراة ريال سوسيداد وإشبيلية في الجولة العاشرة من الدوري الإسباني

تُبث المباراة مباشرة عبر قناة بي إن سبورت 1 مع التعليق الصوتي للمعلق باسم الزير، ويقود اللقاء طاقم تحكيم إسباني بقيادة الحكم أدريان كورديرو، مع الاستعانة بتقنية الفيديو VAR لضمان سير المباراة بشكل عادل وشفاف.

تعد مواجهة ريال سوسيداد وإشبيلية فرصة مهمة للفريقين لتعزيز ترتيبهما في الدوري الإسباني والمنافسة على المراكز المتقدمة، ومن المتوقع أن تشهد المباريات القادمة تركيزًا كبيرًا على الأداء الفني والانضباط التكتيكي لكل من اللاعبين والمدربين.

