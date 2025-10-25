نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة تشيلسي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي تشيلسي مع نظيره سندرلاند، مساء اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ضد سندرلاند في الدوري الإنجليزي

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة مباراة تشيلسي ضد سندرلاند، على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، في تمام الساعة الخامسة عصرًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السادسة بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وسندرلاند في الدوري الإنجليزي

وتنقل مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على الهواء مباشرة عبر شبكة قنوات “بي إن سبورتس” القطرية بشكل حصري في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

والجدير بالذكر أن مباراة تشيلسي وسندرلاند، سيتم إذاعتها على الهواء مباشرة عبر قناة “beIN Sports HD 1”.

