نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإيطالية مباريات الدوري الإيطالي من أجل متابعة نجومهم المفضلين سواء في بطولتي الدوري الكالتشيو أو دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

خطف ميلان المركز الأول في جدول الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 17 نقطة بينما جاء كلا من إنتر ميلان ونابولي وروما في المراكز الثاني والثالث والرابع على الترتيب برصيد 15 نقطة ويحتل بولونيا المركز الخامس برصيد 13 نقطة وجاء كلا من كومو ويوفنتوس في المركزين السادس والسابع على الترتيب برصيد 12 نقطة.

نجح نابولي في التتويج بلقب الكالتشيو في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 82 نقطة بينما جاء إنتر ميلان في المركز الثاني برصيد 81 نقطة بينما احتل أتالانتا المركز الثالث برصيد 74 نقطة وجاء يوفنتوس في المركز الرابع برصيد 70 نقطة.

يتم نقل مباريات الدوري الإيطالي عبر قنوات أبو ظبي الرياضية الإماراتية الحاصلة على ملكية إذاعة بطولة الكالتشيو في الموسم الحالي.

ويستعرض دوت الخليج الرياضي باقي مباريات الجولة الثامنة من الكالتشيو...

- بارما وكومو الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- أودينيزي وليتشي الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر

- نابولي وإنتر ميلان الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

- كريمونيزي وأتالانتا الساعة 10 إلا ربع مساء بتوقيت مصر

