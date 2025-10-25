نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب ضد ضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره فريق ضمك اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر في لقاء قوي بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري السعودي.

موعد مباراة الشباب ضد ضمك

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الشباب وضمك مساء السبت في تمام الساعة 5:55 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:55 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب وضمك

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.