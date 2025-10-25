الرياضة

موعد مباراة الشباب ضد ضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب ضد ضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره فريق ضمك اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر في لقاء قوي بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري السعودي.

موعد مباراة الشباب ضد ضمك

وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الشباب وضمك مساء السبت في تمام الساعة 5:55 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:55 بتوقيت أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الشباب وضمك

تردد قناة ثمانية

القمر: نايل سات

التردد: 12360

الاستقطاب: عمودي

الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 3/4.

