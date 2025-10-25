نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الشباب ضد ضمك في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مع نظيره فريق ضمك اليوم السبت الموافق 25 أكتوبر في لقاء قوي بينهم بستاد الشباب ضمن منافسات الجولة 6 من الدوري السعودي.
موعد مباراة الشباب ضد ضمك
وتقرر أن تنطلق صافرة بداية مباراة الشباب وضمك مساء السبت في تمام الساعة 5:55 بتوقيت القاهرة والسعودية والدوحة والساعة 6:55 بتوقيت أبوظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الشباب وضمك
تردد قناة ثمانية
القمر: نايل سات
التردد: 12360
الاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 3/4.