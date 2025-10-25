نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباريات اليوم السبت في دوري نايل والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تنطلق اليوم مباريات الجولة الثاني عشر من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل" والتي تشهد مباراتين.

وكانت الجولة الماضية قد انتهت الأربعاء الماضي بعد نهاية صافرة مباراة المصري وسموحة سلبيا.

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي مواعيد مباريات دوري نايل والقنوات الفضائية الناقلة:-

تقام مباراة حرس الحدود أمام غزل المحلة في تمام الخامسة مساء على ستاد الكلية الحربية.

وتقام مباراة مودرن سبورت في تمام الثامنة مساء أمام المقاولون العرب على ستاد السلام.

وتنقل المباريات عبر قنوات أون تايم سبورتس الناقل الرسمي لمباريات الدوري المصري.