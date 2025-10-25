نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو ريدة يستقبل وزير الرياضة ويبحثان دعم خطط وبرامج تطوير كرة القدم في المقال التالي

عقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا اليوم مع المهندس هاني أبوريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، بمقر الاتحاد بحضور مصطفى أبوزهرة عضو مجلس الإدارة، وعلاء نبيل المدير الفني للاتحاد، ومحسن صالح وحلمي طولان عضوي اللجنة الفنية بالاتحاد لمناقشة ودعم خطط وبرامج الاتحاد لخلق وتطوير المواهب والكوادر علي مستوي اللاعبين والمدربين والحكام.

ورحب المهندس هاني أبوريدة بالحضور في بداية الاجتماع مؤكدًا على الدعم الكبير الذي يلقاه الاتحاد من وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى أهمية التعاون المشترك بين الجانبين، وأن الاجتماع يأتي في إطار مناقشات فنية لتطوير منظومة كرة القدم المصرية.

ومن جانبه، أعرب الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن خالص شكره وتقديره للمهندس هاني أبوريدة ومجلس إدارة الاتحاد، مؤكدًا أن كرة القدم تمثل أهمية خاصة ضمن أولويات الوزارة، مشيرًا إلى استمرار الدعم اللوجستي والفني للاتحاد، وتعاون الجانبين في مشروعات الوزارة المختلفة مثل دوري مراكز الشباب ودوري المدارس.

كما تناول الاجتماع مناقشة خطط وبرامج التطوير الفني داخل الاتحاد، وآليات اختيار الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية وفق معايير واضحة.

وبدوره، قال علاء نبيل إن هناك عمل جاد علي المستوي الفني والتدريبي في ظل دعم مجلس ادارة الاتحاد حيث تم اقامة العديد من رخص التدريب بمختلف درجاتها وأنواعها فضلا عن مشروعات انتقاء المواهب والأكاديميات وكلها سيظهر أثرها في المستقبل القريب.

فيما استعرض حلمي طولان، خلال الاجتماع، المعايير والشروط التي وضعتها اللجنة الفنية منذ بداية عملها لاختيار الأجهزة الفنية، إلى جانب البرامج الجاري إعدادها لتطوير منظومة كرة القدم على مختلف المستويات.

