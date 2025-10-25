نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثلاثة أندية سودانية تشارك في الدوري الرواندي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ستنضم ثلاثة أندية سودانية لدوري كرة القدم الرواندي هذا الموسم في محاولة لمواصلة اللعب، بسبب توقف الأنشطة الرياضية في البلاد.

ثلاثة أندية سودانية تشارك في الدوري الرواندي

وفي الموسم الماضي سُمح لفريقي الهلال والمريخ باللعب في الدوري الموريتاني، للحفاظ على نشاطهما وهياكلهما.

وقال الاتحاد الرواندي لكرة القدم إن الهلال والمريخ إلى جانب أهلي ود مدني حصلوا على تصريح بالانضمام للدوري المحلي هذا الموسم.

وفي يوليو (تموز) الماضي استضاف الهلال والمريخ، اللذان فازا فيما بينهما بكافة بطولات الدوري باستثناء أربعة منها منذ تأسيس المسابقة عام 1965، بطولة مصغرة لتحديد من سيشارك في المسابقة القارية موسم 2025-2026.

وأقيمت البطولة المكونة من ثمانية أندية في الدامر بعيدًا عن الصراع، على بُعد 430 كيلومترًا من الخرطوم، وكذلك مدينة عطبرة التي تقع على بُعد 320 كيلومترًا شمال العاصمة، حيث سيطر الهلال والمريخ مرة أخرى بينما احتل الأهلي ود مدني المركز الثالث.

وتأهل الهلال إلى دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم بفوزه على الشرطة الكيني بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين.

وفاز الهلال على أرضه في مباراة الإياب بالدور الثاني 3-1 أمس الجمعة والتي استضافها في بنغازي بليبيا.

