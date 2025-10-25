نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج الاجتماع الفني لمباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي في دوري أبطال إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد اليوم بأحد فنادق التجمع الخامس الاجتماع الفني لمباراة التأمين الأثيوبي ونادي بيراميدز في إطار مواجهات دوري أبطال إفريقيا.

ويستضيف استاد الدفاع الجوي مباراتي الذهاب والإياب لدور الـ32 من دوري الأبطال بين بيراميدز والتأمين الأثيوبي، حبث تقام المواجهة الأولى يوم 26 أكتوبر، والثانية يوم 30 من نفس الشهر، في السابعة مساء.

وتقرر أن يرتدي نادي بيراميدز الضيف في اللقاء زيه البديل الأخضر الكامل، بينما يرتدي حارس المرمى البرتقالي الكامل.

ويظهر التأمين الأثيوبي صاحب الأرض في المباراة بالزي الأساسي الأزرق في الأبيض بينما يرتدي حارس المرمى الأصفر الكامل.