نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × برشلونة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإسباني 2025-26 في المقال التالي

يلا شوت بث مباشر.. مشاهدة ريال مدريد × برشلونة Twitter بث مباشر دون "تشفير أو فلوس" | الدوري الإسباني 2025-26.. تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى العاصمة الإسبانية مدريد مساء اليوم الأحد، حيث يستضيف ملعب «سانتياجو برنابيو» القمة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، في إطار الجولة العاشرة من الدوري الإسباني "الليجا" موسم 2025-2026.

وتقام المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مصر، وسط أجواء مشتعلة بين الفريقين، بعدما تصدر ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي برشلونة صاحب المركز الثاني بـ 22 نقطة.

وتأتي هذه المواجهة في وقتٍ يعيش فيه الفريقان حالة من الانتعاش المعنوي، عقب فوزهما في بطولة دوري أبطال أوروبا خلال الأسبوع الماضي؛ حيث اكتسح برشلونة ضيفه أولمبياكوس اليوناني بنتيجة 6-1، بينما انتصر ريال مدريد على يوفنتوس الإيطالي 1-0 في مباراة تكتيكية قوية.

كلاسيكو الأرض يشتعل الليلة

كيف تفاعلت الصحف الإسبانية مع كلاسيكو الليجا؟

تصدر الكلاسيكو عناوين الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم، والتي أفردت مساحات واسعة لتحليل المواجهة المرتقبة بين ريال مدريد وبرشلونة، وتوقعات الجماهير بشأن نجوم اللقاء.

صحيفة "ماركا" كتبت في صدر صفحتها الأولى: "الكلاسيكو الكبير.. ريال مدريد وبرشلونة يبحثان عن الصدارة في مواجهة مشتعلة بسبب تصريحات لامين يامال.. تألق مبابي سلاح الملكي، والكتالونيون يعتمدون على سحر بيدري ودقة فيرمين التهديفية."

أما صحيفة "أس" فعنونت: "الكلاسيكو.. برشلونة يسعى إلى معادلة الرقم القياسي بخمس انتصارات متتالية أمام ريال مدريد.. تشابي ألونسو يخوض الكلاسيكو الأول كمدرب للفريق الملكي، بينما يقود سورج الكتلان مؤقتًا في غياب فليك الموقوف."

وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية: "الكلاسيكو الحقيقي.. برشلونة وريال مدريد يخوضان امتحانًا كبيرًا في البرنابيو لقياس مستواهما هذا الموسم.. لامين يامال يدخل اللقاء بحماس كبير رغم الجدل حول تصريحاته الأخيرة."

بينما جاءت "موندو ديبورتيفو" بعنوان مثير: "كلاسيكو مثير.. برشلونة يدخل المباراة بسبع غيابات ومن دون فليك على مقاعد البدلاء، لكنه يطمح للفوز في البرنابيو وانتزاع الصدارة أمام مبابي ولامين يامال."

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة اليوم

تقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة اليوم الأحد 25 أكتوبر 2025، في تمام الساعة 6:15 مساءً بتوقيت القاهرة، و7:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و8:15 مساءً بتوقيت الإمارات.

أما في دول المغرب العربي (تونس – الجزائر – المغرب)، فتنطلق صافرة البداية في الساعة 4:45 مساءً.

القنوات الناقلة لكلاسيكو الأرض

من المقرر أن تنقل شبكة "بي إن سبورتس" القطرية المباراة مباشرة عبر قناة beIN SPORTS 1 HD Premium، كونها صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما يمكن للجماهير متابعة اللقاء عبر خدمة "بي إن كونكت" الرقمية أو تطبيق TOD للبث المباشر.

صدارة الليجا على المحك

يدخل ريال مدريد المباراة متصدرًا الترتيب بـ 24 نقطة من 9 مواجهات، بينما يأتي برشلونة في المركز الثاني بـ 22 نقطة من العدد ذاته من المباريات، ما يجعل الكلاسيكو صراعًا مباشرًا على القمة.

ويأمل النادي الملكي في استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوزٍ ثمين يوسّع الفارق في النقاط، بينما يطمح برشلونة إلى خطف الانتصار الخامس على التوالي أمام الريال وتحقيق صدارة جديدة للكتلان.