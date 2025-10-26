نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب الدوري الانجليزي 2025-2026 قبل مباريات اليوم الأحد في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - يترقب عشاق ومحبي الكرة الإنجليزية مباريات الدوري الإنجليزي في الموسم الحالي والذي يشهد العديد من المباريات القوية والمثيرة في كل جولة سواء على مستوى النتيجة أو الآداء الفني.

يحتل آرسنال المركز الأول في جدول البريميرليج في الموسم الحالي برصيد 19 نقطة بينما جاء ساندرلاند في المركز الثاني برصيد 17 نقطة وجاء مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد 16 نقطة.

نجح ليفربول في التتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي الذي احتل صدارته برصيد 84 نقطة بينما جاء آرسنال في المركز الثاني برصيد 74 نقطة بينما تراجع مانشستر سيتي إلى المركز الثالث برصيد 71 نقطة.

ترتيب الدوري الانجليزي 2025-2026 قبل مباريات اليوم الأحد

ويستعرض دوت الخليج الرياضي ترتيب الدوري الإنجليزي حتى الآن..

1 - آرسنال 19 نقطة

2 - ساندرلاند 17 نقطة

3- مانشستر سيتي 16 نقطة

4- مانشستر يونايتد 16 نقطة

5- بورنموث 15 نقطة

6 - ليفربول 15 نقطة

7 - توتنهام 14 نقطة

8 - تشيلسي 14 نقطة

9 - كريستال بالاس 13 نقطة

10 - برينتفورد 13 نقطة

11 - نيوكاسل يونايتد 12 نقطة

12 - أستون فيلا 12 نقطة

13 - برايتون 12 نقطة

14 - إيفرتون 11 نقطة

15 - ليدز يونايتد 11 نقطة

16 - فولهام 8 نقاط

17 - بيرنلي 7 نقاط

18 - نوتنجهام فورست 5 نقاط

19 - ويستهام يونايتد 4 نقاط

20 - وولفرهامبتون نقطتين