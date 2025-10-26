نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تشكيل ريال مدريد الرسمي لمواجهة برشلونة في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تشابي ألونسو، المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة برشلونة في المباراة التي ستقام مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

وتنطلق صافرة البداية لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، السابعة والربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

تشكيل ريال مدريد الرسمي أمام برشلونة في الدوري الإسباني

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: فيديريكو فالفيردي، إيدير ميليتاو، دين هاوسن، ألفارو كاريراس.

خط الوسط: إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، جود بيلبنجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور، أردا جولر.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد برشلونة في الدوري الإسباني

تذاع مباراة ريال مدريد ضد برشلونة، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، الناقل الحصري لمباريات بطولة الدوري الإسباني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتحديدًا bein Sports 1HD، بتعليق المعلق الجزائري حفيظ دراجي.