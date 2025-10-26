نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباش دون تقطيع شاهد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة المجانية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة والقنوات الناقلة المجانية



تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء اليوم الأحد نحو العاصمة الإسبانية مدريد، حيث يستضيف ملعب "سانتياجو برنابيو" واحدة من أكثر المواجهات انتظارًا في الموسم، عندما يلتقي ريال مدريد مع غريمه التقليدي برشلونة في كلاسيكو الأرض، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2025-2026. هذه المباراة لا تُقاس بالنقاط بقدر ما تُقاس بالهيبة والتاريخ، إذ يسعى الملكي لتأكيد صدارته للبطولة، بينما يدخل برشلونة المواجهة بطموح انتزاع القمة واستعادة الزعامة من جديد.

الكلاسيكو هذه المرة يحمل طابعًا خاصًا، إذ يجمع بين خبرة المدرب الإسباني تشابي ألونسو وحماس الفريق الملكي بقيادة نجمه كيليان مبابي، في مواجهة التكتيك الألماني لهانز فليك الذي يعتمد على طاقات شبابه الموهوبين، وعلى رأسهم لامين يامال وبيدري. صراع تكتيكي ونفسي من العيار الثقيل، يُنتظر أن يشهد لحظات مثيرة بين الفريقين الأكثر تتويجًا وشهرة في العالم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والخامسة والربع بتوقيت المغرب وتونس والجزائر، بينما تُبث عبر قناة beIN SPORTS 1 HD بتعليق المعلق المصري علي محمد علي، مع تغطية تحليلية موسعة قبل وأثناء وبعد اللقاء. كما تنقل بعض القنوات المجانية اللقاء، مثل ARENA SPORT على القمر الصناعي يوتلسات، وCBC Sport HD على القمر الآذري، وSyria Sport على القمر أكسريس.

ويحتل ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة بعد فوزه في 8 مباريات وخسارته مواجهة واحدة، فيما يأتي برشلونة في المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل وهزيمة. ويطمح فليك لمواصلة تفوقه على الميرنغي بعد سلسلة انتصارات الموسم الماضي، بينما يبحث ألونسو عن فوزه الأول كمدرب لريال مدريد في كلاسيكو الليجا، ليُثبت أنه الوريث الحقيقي لتاريخ الملوك في القمة الإسبانية



دفعة معنوية قبل الكلاسيكو



تأتي مواجهة الكلاسيكو هذه المرة أكثر من مجرد مباراة ثلاث نقاط، فهي اختبار حقيقي لمدى جاهزية الفريقين قبل مرحلة الحسم في النصف الأول من الموسم. يسعى ريال مدريد لتأكيد تفوقه واستمراره في الصدارة، بينما يبحث برشلونة عن انتصار يعيد إليه الثقة ويقلب ترتيب القمة لمصلحته.

ويصل الفريقان إلى المباراة بعد تحقيق انتصارات كبيرة في دوري أبطال أوروبا، حيث اكتسح برشلونة ضيفه أولمبياكوس بستة أهداف مقابل هدف، بينما فاز ريال مدريد على يوفنتوس بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الثالثة.

ترتيب الدوري الإسباني



ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 24 نقطةمن 8 انتصارات وهزيمة، مسجلًا 20 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما يحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 22 نقطة من 7 انتصارات وتعادل وهزيمة، مسجلًا 24 هدفًا واستقبل 10 أهداف.

تشابي ألونسو يتحدث عن أول كلاسيكو



يراهن ريال مدريد بقيادة تشابي ألونسو على خبرة نجومه البارزين مثل كيليان مبابي، جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور، حيث ستكون هذه أول مباراة كلاسيكو له كمدرب في الدوري الإسباني. وصرح ألونسو بأن الفريق يعي أهمية المباراة ويستعد لها جيدًا لتقديم أداء مميز.

غيابات برشلونة وتأثيرها



يعتمد برشلونة بقيادة هانز فليك على جيل شاب واعد يضم لامين يامال، بيدري، فيران توريس وماركوس راشفورد، لكن غياب البرازيلي رافينيا بسبب الإصابة يمثل ضربة للفريق الكتالوني، ومن المتوقع أن يغيب لنحو شهر. ويخوض فليك الكلاسيكو الخامس له بسجل مثالي من أربع مباريات دون هزيمة، مع العلم أنه سيدير المباراة من المدرجات بعد إيقافه في المباراة الماضية.

تاريخ المواجهات والقيمة السوقية



التقى الفريقان تاريخيًا في 261 مباراة، فاز ريال مدريد في 106 مواجهات مقابل 104 خسائر، بينما تعادلا في 51 مباراة. سجل لاعبو ريال مدريد 443 هدفًا مقابل 435 هدفًا لبرشلونة. وتبلغ القيمة السوقية لريال مدريد 1.40 مليار يورو بينما تبلغ القيمة السوقية لبرشلونة 1.02 مليار يورو، ويعتبر لامين يامالأغلى لاعبي البارسا بقيمة 200 مليون يورو، فيما يصل كل من مبابي وبيلينجهام إلى 180 مليون يورو لريال مدريد.

ويظل الأسطورة ليونيل ميسي نجم برشلونة السابق الهداف التاريخي للكلاسيكو برصيد 26 هدفًا، يليه كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد السابق برصيد 18 هدفًا.