نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيليان مبابي سسجل هدف ريال مدريد الأول أمام برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سجل كيليان مبابي مهاجم ريال مدريد هدف التقدم لصالح الملكي أمام برشلونة في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

وجاء الهدف في الدقيقة 22، بعد تمريرة بينية من جود بيلينجهام إلى مبابي الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 1-0 لصالح الميرنجي.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

موعد الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.

