نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. برشلونة يسجل هدف التعادل أمام ريال مدريد بتوقيع لوبيز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيرمين لوبيز من تسجيل هدف التعادل لصالح برشلونة أمام ريال مدريد في المباراة التي تجمع الفريقين حاليًا على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

وجاء الهدف في الدقيقة 38، بعد تمريرة من ماركوس راشفورد إلى لوبيز الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في منتصف المرمى لتصبح النتيجة حتى الآن 1-1.

وتذاع المباراة على قناة bein Sports 1HD، عبر التردد التالي:-

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

موعد الترميز: 27500.

جودة العرض: HD.



— أتينزا (@Atienz11a)