ريال مدريد يحسم الكلاسيكو بثنائية رائعة في برشلونة

أحمد جودة - القاهرة - فاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد أمام نظيره برشلونة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الأحد على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني 2025-2026.

أحداث مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

سدد لامين يامال لاعب برشلونة في الدقيقة 9، تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيمن للحارس تيبو كورتوا.

وألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ريال مدريد في الدقيقة 12، وذلك لوجود تسلل على المهاجم الفرنسي كيليان مبابي قبل تسجيله للهدف.

وسجل كيليان مبابي أول أهداف اللقاء في الدقيقة 22 لصالح ريال مدريد، بعد تمريرة بينية من جود بيلينجهام إلى مبابي الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة أرضية بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وتعادل فيرمين لوبيز لصالح برشلونة في الدقيقة 38، بعد تمريرة من ماركوس راشفورد إلى لوبيز الذي استقبلها بتسديدة مباشرة من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في منتصف المرمى.

ونجح جود بيلبنجهام في تسجيل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 43، بعد عرضية من فينيسيوس جونيور من جهة اليسار إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها إيدير ميليتاو برأسية ليتابعها بيلبنجهام بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك على يمين الحارس تشيزني.

وفي الدقيقة 45، ألغى حكم اللقاء هدفًا لصالح ريال مدريد بداع التسلل على كيليان مبابي قبل تسجيله للهدف.

وأهدر كيليان مبابي ركلة جزاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 52، نفذها مبابي بتسديدة قوية، ولكن أبعدها الحارس تشيزني من أعلى يمين مرماه إلى ركلة ركنية.

وصوب كيليان مبابي مهاجم الميرنجي في الدقيقة 88، تصويبة أرضية زاحفة من داخل منطقة الجزاء، ولكن مرت بجوار القائم الأيسر للمرمى.

وتحصل بيدري جونزاليس لاعب برشلونة على بطاقة صفراء ثانية ليُطرد من اللقاء عند الدقيقة 10+90.

ترتيب فريقي ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

يحتل الملكي صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 27 نقطة، بعد الفوز في تسع مباريات وخسارة لقاء وحيد، فيما يحتل البرسا وصافة الترتيب برصيد 22 نقطة، بعد الفوز في سبع مباريات والتعادل في لقاء وخسارة مواجهتين.

