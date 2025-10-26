ريال مدريد يحسم الكلاسيكو ويعزز صدارته

ريال مدريد يحسم الكلاسيكو ويعزز صدارتهحسم فريق ريال مدريد مباراة قمة الدوري الإسباني لكرة القدم "الكلاسيكو" بهدفين مقابل هدف اليوم ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليغا".

سجل ثنائية ريال مدريد كليان مبابي في الدقيقة (22) وجود بيلنغهام (43)، بينما سجل هدف برشلونة فيرمين لوبيز في الدقيقة (38).

ونجح ريال مدريد، الذي لعب بين أنصاره في سانتياغو برنابيو، في أن يوقف سيطرة برشلونة على نتائج الكلاسيكو في الجولات الثلاث الأخيرة، بمستوى مميز وقدرات عالية في الوصول للمرمى وكاد الفريق ينهي شوطي المباراة بعدد كبير من الأهداف، غير أنه عانى من التسرع في التعامل مع العديد من الكرات أمام المرمى، كما واجه تألقا واضحا لحارس مرمى برشلونة تشيزني الذي تصدى لعدد من الكرات، بالإضافة لتصديه لركلة جزاء نفذت عن طريق مبابي في الدقيقة (51) ليحمي فريقه من هدف ثالث وأهداف أخرى في بقية أوقات المباراة.

وبهذا الفوز، رفع ريال مدريد رصيده إلى 27 نقطة في صدارة ترتيب جدول الدوري، بفارق خمس نقاط عن برشلونة الذي توقف في المركز الثاني برصيد 22 نقطة.

وشهدت المباراة ظهور البطاقة الحمراء على لاعب وسط برشلونة بيدري الذي تدخل بعنف على قدم تشواميني لاعب ريال مدريد في الدقيقة (90+5) ليغادر الملعب مطرودا بالبطاقة الصفراء الثانية.

وفي الجولة ذاتها، تعادل ريال مايوركا مع ضيفه ليفانتي بهدف لمثله، ليرفع مايوركا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس عشر متأخرا بالأهداف عن ليفانتي الرابع عشر بالرصيد ذاته من النقاط.