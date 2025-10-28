نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني يطمئن على الدباغ وكايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد عبد السلام هنية، عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة الفلسطيني، على عمق العلاقة التي تربط نادي الزمالك بالقضية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، مشيدًا بالدعم المستمر الذي يقدمه النادي.

وقال هنية في تصريحات لبرنامج زملكاوي مع الكابتن محمد صبري على قناة الزمالك: "علاقة نادي الزمالك بفلسطين ممتدة منذ زمن طويل، والأبيض دائمًا ما كان داعمًا للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الرياضية".

وأضاف: "قمنا أنا ومصطفى نجم لاعب الزمالك السابق ومنتخب فلسطين بزيارة الثنائي الفلسطيني آدم كايد وعدي الدباغ، لاعبي الزمالك، من أجل الاطمئنان عليهما بعد عودتهما من الإصابة، وهما ثنائي مميز ويتمتعان بإمكانيات كبيرة، كما أعربا عن سعادتهما باللعب لنادٍ عريق مثل الزمالك".

واختتم هنية تصريحاته بتمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة، أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني التاريخي لمنتخب مصر، مؤكدًا أن فلسطين تقدر دوره الكبير في خدمة الرياضة العربية والمصرية.