نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يبحث محبي الكرة العربية بكل مكان وبالتحديد المصرية عن توقيت مواجهات فرقهم المفضلة ونقدم لكم مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري والقنوات الناقلة لها.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

ويلتقي الزمالك مع نظيره فريق البنك الأهلي مساء اليوم الخميس الموافق 30 أكتوبر الحالي في لقاء هام بينهم بستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 12 من دوري نايل الساعة 8:00 بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

تردد ontime sports

تردد القناة: 11861

الاستقطاب: رأسي

معدل الترميز: 27500

معامل التصحيح: 5/6

القمر الصناعي: نايل سات