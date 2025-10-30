نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كواليس هزيمة برشلونة أمام ريال مدريد.. الصحافة الكتالونية تتحدث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت الصحافة الكتالونية كواليس لقاء الذهاب في الدوري الإسباني بين برشلونة وريال مدريد، الذي أقيم الأحد الماضي الموافق يوم ٢٦ أكتوبر.

انتهى الكلاسيكو بفوز فريق ريال مدريد على برشلونة بنتيجة هدفين مقابل هدف، وكانت السيطرة والفرص للمرينجي منذ الدقيقة الاولى من المباراة.

كواليس هزيمة برشلونة

حَسب [ Catalunya Ràdio ]:

بعد الخسارة في البرنابيو احد لاعبي نادي برشلونة في غرفة تبديل الملابس في البرنابيو قال:

دعوهم يستمتعوا بها، ستكون المباراة الوحيدة التي سيفوزون فيها علينا هذا الموسم.