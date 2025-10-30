نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي والرياض في الدوري السعودي والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستضيف استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مباراة اليوم الذي يجمع الأهلي السعودي والرياض في دوري "روشن" موسم 2025-2026، ويحظى اللقاء بمتابعة جماهيرية واسعة داخل المملكة وخارجها نظرًا لشعبية الفريقين وتاريخ المواجهات بينهما.

موقف الأهلي والرياض قبل مواجهة اليوم

يحل الأهلي في المركز الخامس برصيد 12 نقطة، إذ خاض الفريق 6 مواجهات فاز في 3 مباريات، وتعادل في 3 ولم يعرف الهزيمة حتى الآن، بينما يأتي الرياض في المركز 13 برصيد 6 نقاط، ويتطلع الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية مفاجئة خارج أرضه تساعده على الابتعاد عن مراكز قاع الترتيب، بعد 4 هزائم في 6 مباريات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرياض اليوم

ويبثُ اللقاء على شبكة قنوات ثمانية الحاصلة على حقوق البث الحصري لدوري "روشن" موسم 2025-2026، كما توفي الشبكة جودة عالية في بث اللقاءات بالإضافة إلى مجموعة من المحللين المتميزين.

كيفية مشاهدة مباراة الأهلي والرياض عبر الإنترنت

يمكن للجماهير متابعة اللقاء بالبث المباشر عبر تطبيق "ثمانية" المتاح على الهواتف الذكية وأجهزة البث المختلفة، حيث يوفر التطبيق تجربة مشاهدة مميزة بدقة عالية وخيارات متعددة لمتابعة المباراة في أي وقت ومن أي مكان.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الرياض

من المقرر أن يعتمد الألماني ماتياس يايسله في مواجهة الرياض على تشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: ماتيو دامس - ريان حامد - ميريح ديميرال -علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه - أتانجا - إمزو ميلو.

خط الهجوم: ماتيوس - رياض محرز - إيفان توني.

غيابات الأهلي أمام الرياض

سيغيب عن الأهلي، عدد من الأسماء المؤثرة في صفوف الفريق، على رأسها الجزائري رياض محرز، الذي يعاني من إصابة لحقت به خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى فرانك كيسيه، وجالينو ويندرسون لعدم جاهزيته البدنية إذ لازال يخضع لبرنامج تأهيلي.

تاريخ مواجهات الأهلي والرياض



التقى الفريقان في 24 مباراة سابقة بالدوري السعودي، حقق خلالها الأهلي 17 انتصارًا مقابل فوز وحيد للرياض، بينما انتهت 6 مباريات بالتعادل. وسجل لاعبو الأهلي 52 هدفًا، مقابل 16 هدفًا استقبلتها شباكهم من لاعبي الرياض.

ترتيب الدوري السعودي قبل المباراة

يتواجد الأهلي في المركز الخامس برصيد 12 نقطة من 6 مباريات، حقق خلالها 3 انتصارات و3 تعادلات، بينما يحتل الرياض المركز الثالث عشر برصيد 6 نقاط، بعد تحقيق انتصارين و4 هزائم.

ويأمل الأهلي السعودي في استغلال عاملي الأرض والجمهور للسيطرة على مجريات المباراة منذ البداية، والضغط على دفاع الرياض لإحراز أهداف مبكرة، ما يسهل مهمته في حسم النقاط الثلاث. كما يعتمد الفريق على قوة خط الوسط والهجوم بقيادة نجومه القادرين على صناعة الفارق وتحويل أي هجمات مرتدة إلى فرص خطيرة أمام مرمى الخصم.

من ناحية أخرى، يسعى الرياض لتقديم أداء متوازن والاعتماد على الانضباط الدفاعي والهجمات المرتدة السريعة لاستغلال أي ثغرات في دفاع الأهلي. ويأمل الفريق الضيف في تحسين مركزه في الدوري السعودي والخروج بنتيجة إيجابية تعزز ثقته قبل مواجهة المباريات القادمة، ما يجعل اللقاء مواجهة متكافئة رغم الفارق الفني بين الفريقين.