الرياض - كتبت رنا صلاح - استنكرت المفوضية الأممية السامية لحقوق الإنسان اليوم الجمعة وبشدة قيام الاحتلال الإسرائيلي بإعدام فلسطينيين في جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

استنكار أممي لقيام قوات الاحتلال بإعدام فلسطينيين بجنين

وأشار المتحدث باسم المفوضية، جيريمي لورانس، إلى الإعلان عن إجراء مراجعة داخلية عقب الحادثة "التي صورتها قناة تلفزيونية" مشددًا على أن تصريحات "مسؤول حكومي إسرائيلي رفيع المستوى" سعت إلى تبرئة قوات الأمن الإسرائيلية من المسؤولية، "تثير مخاوف جدية بشأن مصداقية أي مراجعة أو تحقيق مستقبلي تجريه أي جهة غير مستقلة تمامًا عن الحكومة".

وأفاد لورانس، بأن عمليات قتل الفلسطينيين على أيدي قوات الأمن الإسرائيلية والمستوطنين في الضفة الغربية المحتلة آخذة في الارتفاع، دون محاسبة، "حتى في الحالات النادرة التي يعلن فيها عن إجراء تحقيقات".

وقال، إن المفوضية تحققت منذ 7 تشرين الأول 2023 من أن القوات الإسرائيلية والمستوطنين قتلوا 1030 فلسطينيًا في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، "ومن بين هؤلاء الضحايا 223 طفلا".