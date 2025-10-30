نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الزمالك فى الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الزمالك فى الدوري

و جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى، محمد ابراهيم، محمدبن شرقي، مصطفى شلبي

خط الهجوم: احمد ياسر ريان، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء:

أحمد صبحى، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، احمد مدبولي، يسري وحيد، احمد النادري، محمود الجزار، ياو انور، سيد نيمار.