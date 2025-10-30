الارشيف / الرياضة

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الزمالك فى الدوري

0 نشر
0 تبليغ

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الزمالك فى الدوري

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل فريق البنك لمواجهة الزمالك فى الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن أيمن الرمادي المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادي البنك الأهلي عن تشكيل الفريق لمواجهة الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز موسم 2025/2026.

تشكيل فريق البنك الأهلي لمواجهة الزمالك فى الدوري 

و جاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: عبد العزيز البلعوطي

خط الدفاع: عمرو الجزار، مصطفى الزناري، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو

خط الوسط: محمد فتحى، محمد ابراهيم، محمدبن شرقي، مصطفى شلبي

خط الهجوم: احمد ياسر ريان، أسامة فيصل

ويجلس على مقاعد البدلاء: 
أحمد صبحى، سعيدو سيمبوري، مصطفى دويدار، احمد مدبولي، يسري وحيد، احمد النادري،  محمود الجزار، ياو انور، سيد نيمار.

الكلمات الدلائليه
أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا