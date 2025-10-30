نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ستاد المحور: مصطفى العش يقترب من الرحيل عن الأهلي في يناير المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الإعلامي جمال الغندور، ن مصطفى العش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بات قريبًا من الرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير، وذلك بعد خروجه من حسابات المدير الفني ييس توروب في الفترة الأخيرة.

وأوضح الغندور خلال برنامجه ستاد المحور، أن اللاعب لم يشارك في أي مباراة رسمية تحت قيادة توروب، وهو ما جعله يدرس عروضًا للرحيل من أجل الحصول على فرصة المشاركة بشكل أساسي، في ظل صعوبة موقفه داخل الفريق الحالي.

وأشار إلى أن إدارة الأهلي لن تمانع رحيله حال تلقيه عرضًا مناسبًا سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.