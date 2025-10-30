نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال إفريقيا 2025-26 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي اليوم بدون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال إفريقيا 2025-26

مجانا ودون اشتراك.. شاهد مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي اليوم دون تقطيع بث مباشر - دوري أبطال إفريقيا 2025-26.. تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية مساء اليوم، الخميس 30 أكتوبر 2025، نحو استاد الدفاع الجوي، حيث يستضيف فريق بيراميدز نظيره التأمين الإثيوبي في مباراة الإياب لدور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2025-2026.

وتعد هذه المواجهة حاسمة في مشوار الفريق المصري، بعدما انتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ما يجعل لقاء العودة هو الفيصل في تحديد المتأهل إلى دور المجموعات من البطولة القارية.

وخاض بيراميدز استعدادات مكثفة بقيادة المدير الفني الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، الذي طالب لاعبيه بضرورة التركيز الكامل لتحقيق الفوز على ملعبهم وأمام جماهيرهم، مؤكدًا أن الفريق يسعى لتأكيد مكانته كأحد كبار القارة السمراء.

مباراة بيراميدز والتأمين الأثيوبي اليوم في دوري أبطال إفريقيا 2025-26

موعد مباراة بيراميدز والتأمين الإثيوبي والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية على ملعب الدفاع الجوي.

وسيتم بث اللقاء عبر شاشة ON SPORTS HD2 المفتوحة، ويمكن استقبال القناة عبر التردد التالي على القمر الصناعي نايل سات:

التردد: 11861

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تشكيل بيراميدز الرسمي أمام التأمين الإثيوبي

أعلن المدير الفني كرونسلاف يورتشيتش عن تشكيل بيراميدز الرسمي الذي سيخوض اللقاء المرتقب، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع: علي جبر – أحمد سامي – محمد الشيبي – محمد حمدي

خط الوسط: مصطفى زيكو – مهند لاشين – وليد الكرتي – أحمد عاطف قطة – بلاتي توريه

خط الهجوم: فيستون ماييلي

بينما يجلس على دكة البدلاء كل من: محمود جاد، محمود مرعي، كريم حافظ، أحمد توفيق، محمود دونجا، إيفرتون داسيلفا، عبد الرحمن مجدي، محمود زلاكة، ومروان حمدي.

ممدوح عيد يحمّس اللاعبين قبل المباراة

وفي إطار التحفيز المعنوي قبل المواجهة، عقد المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز جلسة مطولة مع اللاعبين قبل المران الأخير، أكد خلالها ضرورة اللعب بكل جدية وحماس من أجل تحقيق الفوز والعبور إلى دور المجموعات.

وشدد عيد على أن الفريق يجب أن يخوض المباراة بعقلية “بطل إفريقيا”، وعدم الاستهانة بالمنافس، الذي يُعد بطل الدوري الإثيوبي. كما أبدى ثقته الكاملة في قدرة اللاعبين على حسم التأهل ومواصلة مشوار الفريق نحو اللقب القاري.

هدف بيراميدز إثبات الزعامة الإفريقية

يدخل بيراميدز المباراة واضعًا نصب عينيه هدفًا واحدًا، وهو تأكيد مكانته كأحد أبرز الفرق الإفريقية خلال السنوات الأخيرة، بعد أن اقترب في أكثر من مناسبة من التتويج القاري.

ويرى الجهاز الفني أن الفوز في هذه المباراة سيشكل دفعة قوية للفريق قبل دخول مرحلة المجموعات، التي يسعى من خلالها بيراميدز للذهاب بعيدًا والمنافسة بجدية على لقب دوري أبطال إفريقيا 2025-2026.