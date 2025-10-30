نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رفقه طارق مصطفي.. أهلي بنغازي الليبي يعلن تعين طارق يحيى مديرًا رياضيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طارق يحيى مديرًا رياضيًا لأهلي بنغازي الليبي

كشف الكابتن طارق يحيى نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، سر الثقة الليبية في المدرب المصري، وذلك بعد أن تم تعينه كمدير رياضي لفريق أهلي بنغازي الليبي رفقه مواطنه الكابتن طارق مصطفي.

وأوضح طارق يحيى المدير الرياضي لفريق الأهلي بنغازي الليبي عن مستجدات المهمة الجديدة التي تم تكليفه بها.

وقال يحيى في تصريحاته لقناة أون سبورت 1: "نركز على الإعداد البدني أولا للاعبي أهلي بنغازي ونتدرب على فترتين، وهناك مباريات ودية يتم تحديدها وفقا للجهاز الفني بقيادة طارق مصطفى والجهاز المعاون".

وأضاف "منتخب ليبيا سيلعب مع فلسطين وإن فاز سيستعد لخوض كأس العرب، وهذا ما يتوقف عليه تحديد مواعيد العمل مع الفريق.

المدرب المصري

وأوضح يحيى "ليبيا تستقبل المدرب المصري جيدا لأن لديه رؤية وشخصية ولأن اللغة متقاربة؛ نتمنى أن نكمل مسيرة العديد من الأشخاص الناجحين المصريين هنا.

وبات طارق يحيى المدير الرياضي المصري الثالث بالدوري الليبي، حيث يتولى هادي خشبة مهمة المدير الرياضي لنادي الأهلي طرابلس، فيما يعمل إسماعيل يوسف مديرا رياضيا لنادي الاتحاد الليبي.

ويمتلك الكابتن طارق يحيى مسيرة تدريبية كبيرة مع الأندية المصرية حيث تولي تدريب أندية الزمالك ومصر المقاصة والإسماعيلي وطلائع الجيش، كما سبق له العمل في منصب مدير الكرة بنادي الزمالك ورئيس قطاع الناشئين.

طارق مصطفي

وفي الإطار ذاته قال طارق مصطفى المدير الفني لفريق أهلي بنغازي:

"أتشرف بالتجربة الأولى في ليبيا بعد العديد من المدربين المصريين الكبار، العديد من الأسماء نجحت هنا ونتمنى أن نكمل ذلك".