نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي ينفي نقل تدريبات الفريق من التتش بسبب الانتخابات ويستعد لمواجهة المصري في الدوري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نفى مصدر داخل النادي الأهلي، نقل تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، من ملعب النادي بالتتش في الجزيرة، بسبب عقد الجمعية العمومية والتصويت على اختيار مجلس لقيادة النادي خلال الأربع سنوات المقبلة.

وأكد المصدر أن تدريبات الأهلي ستقام في موعدها بشكل طبيعي داخل ملعب مختار التتش بمقر الجزيرة ولا نية لتغيير مكان إقامتها بسبب الانتخابات.



ومن المقرر أن يغلق باب التصويت في انتخابات الأهلي، بداية من الساعة السابعة من مساء اليوم الجمعة، على أن يتم مدها لمدة ساعتين في حال الحاجة لذلك، وسط وجود إشراف قضائي على العملية الانتخابية بأكملها.

ويستعد النادي الأهلي بقيادة توروب المدير الفني، لخوض مباراة المصري البورسعيدي بعد انتهاء فترة الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون مساء أمس الخميس.

وسقط الأهلي في فخ التعادل أمام نظيره بتروجيت في اللقاء الذي جمع بينهما الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الممتاز، بهدف لكل منهما.

موعد مباراة الأهلي أمام المصري في الدوري

وتقام مباراة الأهلي أمام نظيره المصري البورسعيدي ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدوري الممتاز، في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأحد المقبل على ملعب ستاد برج العرب بالإسكندرية.