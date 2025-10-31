نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطورات تجديد عقد فينيسيوس جونيور مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتصدر قضية تجديد عقد فينيسيوس جونيور المشهد داخل أروقة ريال مدريد، إذ يسعى النادي إلى حسم الملف في أقرب وقت ممكن لتجنب سيناريو رحيل النجم البرازيلي مجانًا في المستقبل. ويملك فينيسيوس عقدًا مع النادي حتى صيف 2027، لكن الإدارة بقيادة فلورنتينو بيريز تريد تمديده لسنوات إضافية لضمان استمراره كلاعب أساسي في مشروع الفريق.

ووفقًا للتقارير الأخيرة، فإن ريال مدريد يعتزم تقديم عقد جديد يمتد حتى عام 2030 براتب سنوي يقارب 23 مليون يورو، غير أن فينيسيوس لم يوافق بعد على العرض، إذ يطالب بتحويل بعض المكافآت المتغيرة إلى مبالغ ثابتة، بالإضافة إلى مكافأة توقيع ضخمة على غرار ما يحصل عليه اللاعبون المنتقلون مجانًا.

من جانبه، يرى بيريز أن التوصل إلى اتفاق مع اللاعب يجب أن يتم قبل سوق الانتقالات الصيفية المقبل، حتى لا يجد النادي نفسه مضطرًا لبيعه لتفادي خسارته دون مقابل. ومع ذلك، تؤكد مصادر من داخل النادي أن الطرفين يريدان الاستمرار معًا، وأن المسألة في جوهرها اقتصادية بحتة.

داخل “البيت الأبيض”، يسود شعور بالثقة في إمكانية حل الخلاف وجهًا لوجه بين بيريز وفينيسيوس، وهو الأسلوب الذي استخدمه الرئيس سابقًا لحسم ملفات شائكة مع لاعبين بارزين. لكن الإدارة تُدرك في الوقت ذاته أن محاولات الضغط من جانب اللاعب أو محيطه لن تجدي نفعًا، إذ سبق أن اتخذ بيريز مواقف صارمة مع نجوم كبار مثل كريستيانو رونالدو وسيرخيو راموس في ظروف مشابهة.

ورغم حالة الغموض التي تحيط بالمفاوضات، فإن ريال مدريد يضع فينيسيوس في قلب مشروعه الرياضي، لما يمثله من عنصر حاسم في الأداء الهجومي للفريق. وقد استعاد اللاعب مؤخرًا كامل جاهزيته البدنية وبدأ يعود إلى مستواه المعهود، ما يجعل التوصل إلى اتفاق معه أولوية قصوى قبل نهاية الموسم.

