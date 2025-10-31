نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إيتا إيونج يخطف الأنظار في الدوري الإسباني.. وموقف ريال مدريد من التعاقد معه في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يُعد الكاميروني إيتا إيونغ أحد أبرز المفاجآت في انطلاقة الموسم الحالي مع ليفانتي، بعدما سجّل 6 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة، ليساهم بشكل مباشر في ابتعاد فريقه عن مراكز الهبوط. غير أن هذا التألق اللافت جعله يدخل دائرة اهتمام عدد من عمالقة أوروبا، على رأسهم ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي.

ورغم هذا الاهتمام المتزايد، فإن مصادر مقربة من النادي الملكي تؤكد أن ريال مدريد لا يفكر في التعاقد مع إيونغ على المدى القريب، إذ يرى القائمون على التعاقدات في “البيت الأبيض” أن الرهان على البرازيلي إندريك أكثر أمانًا للمستقبل، خصوصًا أن الأخير يُعد أصغر سنًا (18 عامًا) ويملك قدرات فنية وبدنية استثنائية رغم محدودية مشاركاته حتى الآن.

ويعتقد مسؤولو ريال مدريد أن مستوى إيونغ، رغم تألقه في الليغا، لا يصل بعد إلى مستوى إندريك، ولذلك لن يتحرك النادي لضمه حتى لو غادر إندريك في سوق الانتقالات الشتوية. ومع ذلك، لا يُنكر النادي إعجابه بأداء اللاعب الكاميروني ومتابعته المستمرة لتطوره.

من جهته، يواصل إيونغ جذب اهتمام الكشّافة الأوروبيين بعد تألقه اللافت مع ليفانتي، في وقتٍ تشير فيه تقارير إلى إمكانية انتقاله في الميركاتو الشتوي إذا استمر في هذا المستوى المميز.

أما بالنسبة لإندريك، فإن وضعه داخل ريال مدريد لا يزال غامضًا، إذ لم يخض أي دقيقة تحت قيادة المدرب تشابي ألونسو هذا الموسم، بعدما تعافى مؤخرًا من إصابة أبعدته عن انطلاقة الفريق. وتزداد التوقعات بشأن احتمال إعارته في الشتاء من أجل الحصول على دقائق لعب أكثر واستعادة جاهزيته قبل المنافسات الدولية المقبلة.