وزارة الرياضة تعلن الطوارئ في الجيزة استعداد لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ صباح غدًا السبت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، بقيادة الدكتور محمود الصبروط وكيل الوزارة، في تنفيذ خطة شاملة داخل 80 هيئة شبابية ورياضية استعدادًا لبث حفل افتتاح المتحف المصري الكبير عبر شاشات العرض والمشاركة في عمليات التنظيم والمتطوعين بالحفل وذلك تحت رعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وأعلنت وزارة الرياضة حالة الطوارىء استعدادا لهذا الحفل الاسطوري العلمي الذي سيقام في تمام السادسة مساءً داخل المراكز والأندية الهيئات الرياضية لتستقبل روادها من الشباب وأبناء المحافظة لمتابعة هذا الحدث العالمي من قلب مؤسساتهم الشبابية

وأنهت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور محمود الصبروط جميع استعداداتها داخل الهيئات المشاركة، والتي تشمل تزيين المقرات بالأعلام و الأغاني الوطنية، قبل البث المباشر للاحتفالية العالمية علي الاراضي المصرية.

من جانبه أكد الدكتور محمود الصبروط أن وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي تولي الاحتفالية اهتماما خاصا مؤكدا ان الفعاليات ستتم بمشاركة فرق الجوالة والكشافة والكيانات الشبابية في أعمال تطوعية وتنظيمية، بما يعزز روح الانتماء والمسؤولية المجتمعية لدى الشباب، ويبرز الدور الوطني لمراكز الشباب في مواكبة الأحداث القومية الكبرى.

وشدد علي ان هذه الجهود في إطار رؤية وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي، الهادفة إلى دمج البعد الثقافي والسياحي في العمل الشبابي، وتعريف النشء والشباب بتاريخ وطنهم العظيم، وترسيخ الوعي بقيمة المتحف المصري الكبير باعتباره أحد رموز الجمهورية الجديدة ومنارة للهوية المصرية الحديثة، ومصدرًا مهمًا لدعم الاقتصاد الوطني.

وتواصل الدولة المصرية استعداداتها بكامل طاقتها لإنجاح هذا الحدث العالمي، الذي يجسد فخر المصريين بعراقة حضارتهم، ويؤكد أن مصر ماضية بخطى ثابتة نحو المستقبل وهي تحمل ماضيها المجيد بكل اعتزاز.

ويعد المتحف المصري أكبر متحف في العالم مخصصًا لحضارة واحدة، ويقع على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع عند هضبة الأهرامات بالجيزة.

