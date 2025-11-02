نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي ريال مدريد من تحقيق الفوز أمام نظيره فالنسيا بنتيجة 4-0 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء السبت على ملعب "سانتياجو برنابيو"، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الليجا.

أهداف مباراة ريال مدريد ضد فالنسيا في الدوري الإسباني

افتتح كيليان مبابي أول أهداف اللقاء لصالح ريال مدريد في الدقيقة 19 عن طريق ركلة جزاء، نفذها مبابي بتسديدة رائعة، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف نفس اللاعب الهدف الثاني لصالح ريال مدريد في الدقيقة 31، بعد عرضية من أردا جولر من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، استقبلها مبابي بتسديدة يسارية، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وعزز جود بيلينجهام التقدم بالهدف الهدف الثالث لصالح ريال مدريد في الدقيقة 1+45، بعد تمريرة طولية من فيديريكو فالفيردي إلى بيلينجهام الذي استقبلها بقدمه اليمنى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم من على حدود منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وسجل ألفارو كاريراس الهدف الرابع لصالح ريال مدريد في الدقيقة 82، بعد تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء جهة اليسار، سكنت الشباك في أعلى الزاوية اليسرى للمرمى.