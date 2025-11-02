نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة وملخص أهداف مباراة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تمكن نادي برشلونة من تحقيق الفوز أمام نظيره إلتشي بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد على ملعب "مونتجويك"، ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من الليجا.

أهداف مباراة برشلونة ضد إلتشي في الدوري الإسباني

افتتح لامين يامال أول أهداف اللقاء لصالح برشلونة في الدقيقة 9 من عمر الشوط الأول، بعد تمريرة من أليخاندرو بالدي إلى يامال الذي استقبلها بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة رائعة بنفس القدم من داخل منطقة الجزاء، سكنت الشباك في الزاوية اليمنى للمرمى.

وأضاف فيران توريس الهدف الثاني لصالح برشلونة في الدقيقة 12، بعد عرضية أرضية من فيرمين لوبيز من جهة يسار منطقة الجزاء إلى حدود منطقة الـ6 ياردات، استقبلها توريس بتسديدة مباشرة، سكنت الشباك في الزاوية اليسرى للمرمى.

وقلص رافا مير الفارق لصالح إلتشي في الدقيقة 42، بعد تمريرة من نونيز إلى رافا الذي توغل بالكرة إلى داخل منطقة الجزاء ثم سدد تسديدة أرضية، سكنت الشباك على يسار الحارس تشيزني.

وعزز ماركوس راشفورد التقدم بالهدف الثالث لصالح برشلونة في الدقيقة 61، بعد عرضية من فيرمين لوبيز من جهة اليمين إلى حدود منطقة الجزاء استقبلها راشفورد بقدمه اليسرى ثم سدد تسديدة قوية من على حدود منطقة الـ6 ياردات، ارتطمت بالعارضة وسكنت الشباك.

