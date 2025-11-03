نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: توروب يفقد الثقة في نجوم الأهلي.. والخطيب مطالب بالتدخل قبل السوبر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة أن الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، بدأ يفقد الثقة في نجوم الفريق، وهو ما ظهر بوضوح في اختياراته وتغييراته الأخيرة خلال المباريات.

شبانة: توروب يفقد الثقة في نجوم الأهلي.. والخطيب مطالب بالتدخل قبل السوبر

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يذاع على قناة "cbc" إن تصرفات توروب في مباراة المصري البورسعيدي الأخيرة تؤكد أن العلاقة بينه وبين بعض النجوم بدأت تتأثر

وتابع:" "التغييرات في الشوط الثاني كانت مؤشرًا واضحًا على فقدان الثقة في اللاعبين الكبار، وهذا أمر مقلق قبل خوض بطولة السوبر المصري بالإمارات".

وأشار إلى أن الأهلي هو الفريق الوحيد من بين المشاركين في بطولة السوبر الذي لم يحقق الفوز قبل السفر إلى الإمارات، في حين فاز كل من الزمالك وبيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وهو ما يمنحهم دفعة معنوية أكبر قبل البطولة.

وتساءل شبانة: "كيف لم يتمكن الأهلي من الفوز على المصري رغم الأرقام الجيدة في الاستحواذ والفرص؟ الفريق لا يملك مهاجمًا صريحًا مؤثرًا، والتعاون بين اللاعبين غائب تمامًا. تريزيجيه لا يمرر الكرة إلا عندما يُجبر، وزيزو يحاول أن يقوم بكل شيء بمفرده، وكان من الأفضل أن يبدأ بنشرقي اللقاء لأنه مميز في لمسته النهائية".

وأضاف أن الفريق أهدر خمس فرص مؤكدة في الشوط الأول، بينما أضاع المهاجم جراديشار فرصًا غريبة، مؤكدًا أن هناك خللًا غير مفهوم داخل الفريق من الناحية الذهنية والفنية.

وشدد: "كلما سنحت للأهلي فرصة لاعتلاء الصدارة، يتعادل ويغضب جماهيره، وكأن الفريق فقد القدرة على استغلال اللحظات الحاسمة".

وواصل: "فقدان الثقة بين توروب ونجوم الفريق صدمة كبيرة، لكن الأهلي نادٍ كبير، وقد يستطيع العودة والتتويج بالسوبر إذا استعاد لاعبوه التركيز، خاصة أن الأوضاع الإدارية داخل النادي مستقرة تمامًا بعد فوز قائمة محمود الخطيب كاملة في الانتخابات".

وأضاف: "لا يوجد حاليًا من يستطيع منافسة محمود الخطيب داخل الأهلي، فهو يتمتع بحب الجماهير وأعضاء الجمعية العمومية، ولا أحد يمكنه منافسته إلا من يختاره بنفسه".

واختتم شبانة تصريحاته بالتأكيد على ضرورة تدخل الخطيب لحل أزمة الفريق سريعًا قبل السوبر، قائلًا: "الأهلي يواجه أزمة فنية حقيقية، وإذا خسر السوبر ستتوتر علاقة توروب بالجماهير، وكان من الأفضل أن يرأس سيد عبدالحفيظ بعثة الفريق إلى الإمارات لكونه الأقرب للاعبين نفسيًا، لكن الإدارة اختارت خالد مرتجي".

