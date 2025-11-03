نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد عبدالجليل: الأهلي سيُتوج بالسوبر المصري.. وعبدالحفيظ مطالب بالتدخل فورًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصري، أن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لأهلي ما زال في مرحلة البحث عن التجانس الفني تحت قيادة المدرب الدنماركي ييس توروب.

محمد عبدالجليل: الأهلي سيُتوج بالسوبر المصري.. وعبدالحفيظ مطالب بالتدخل فورًا

وقال عبدالجليل، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" إن مشاركة محمد شكري كانت من أبرز النقاط الإيجابية في المباراة، لكن الفريق بحاجة إلى تدخل إداري وفني عاجل من سيد عبدالحفيظ لإعادة الانضباط داخل غرفة الملابس.

وأضاف أن ييس توروب ما زال يتعرف على قدرات لاعبي الأهلي ولم يحفظ أسماءهم بالكامل حتى الآن، لكنه بدأ تدريجيًا في اكتشاف ملامح الفريق ووضع يده على بعض النقاط التي تحتاج إلى تصحيح.

وأشار عبدالجليل إلى لقطة جمعت بين الثنائي زيزو ومحمد هاني خلال المباراة، قائلًا إنها مشهد نادر داخل الأهلي ويعكس حالة من التوتر داخل الفريق، مؤكدًا أن مثل هذه المواقف تحتاج إلى حسم من الجهاز الإداري والفني.

وعن توقعاته لكأس السوبر المصري في الإمارات، قال عبدالجليل إن الأهلي سيعاني خلال البطولة، لكنها في النهاية سيتوج باللقب.

كما توقع فوز بيراميدز على الزمالك أيضًا بركلات الترجيح، ليكون نهائي السوبر بين الاهلي وبيراميدز، مؤكدًا أن شخصية الأهلي التاريخية في المباريات الكبرى ستمنحه التفوق في النهاية.

