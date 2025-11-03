نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توافد لاعبي الأهلي إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى الإمارات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

توافد لاعبو الفريق الأول لكره القدم بالنادي الأهلي والجهاز الفني إلى مطار القاهرة؛ استعدادًا للسفر ظهر اليوم إلى دولة الإمارات العربية المتحدة؛ للمشاركة في بطولة السوبر المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سيراميكا كليوباترا مساء الخميس المقبل في الدور نصف النهائي من البطولة.

ويسعى الأهلي لتحقيق الفوز وحجز بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية المقرر لها مساء الأحد المقبل ومواصلة مشواره نحو التتويج باللقب.

ويعد الأهلي الأكثر تتويجا بلقب السوبر المصري برصيد ١٥ بطولة، ويبحث الفريق عن تعزيز تصدره في البطولة من خلال إضافة لقب جديد في النسخة الحالية للبطولة.