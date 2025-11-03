تواصل برنامج القيادات الرياضية الشابة فـي جنوب الباطنة

يتواصل بالمجمع الرياضي بالرستاق برنامج القيادات الرياضية الشابة، والذي ينفذه الاتحاد العماني للرياضة المدرسية بالتعاون مع اللجان الرياضية في المديريات التعليمية، والذي يستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة واسعة من المعلمين والمعلمات والطلبة من صفوف الحلقة الثانية والحلقة الأولى.

وانطلق البرنامج يوم امس الأول بتنفيذ لجنة الرياضة المدرسية بتعليمية جنوب الباطنة ويستهدف كل مركز (20) معلما ومعلمة، مع مشاركة (40) طالبا وطالبة من صفوف الحلقة الثانية، وسيشهد اليوم الأخير مشاركة (100) طالب وطالبة من صفوف الحلقة الأولى ويقدم البرنامج المدرب علي بن محمد السناني والمدربة أحلام بنت علي الهنائية، ويستمر حتى بعد غد الخميس. ويهدف البرنامج إلى تعزيز مهارات معلمي الرياضة المدرسية لتمكينهم من تدريب الطلبة وتفعيل البرنامج في المدارس المستهدفة في جميع محافظات سلطنة عمان، وتوفير الفرص للقادة الشباب لاستخدام المهارات المكتسبة من البرنامج في تقديم الفعاليات الرياضية الناجحة والأنشطة المدرسية والمجتمعية، وتشجيع الطلبة على ممارسة الأنشطة الرياضية واكتساب العادات الصحية لإيجاد جيل صحي واعٍ، كما يسهم في بناء شراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي لدعم مستقبل البرنامج.