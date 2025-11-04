نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جونيور لاعب الزمالك السابق: جميع الأندية الأربعة مؤهلة للفوز بالسوبر المصري.. وأصلي من أجل تحقيق البطولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث جونيور لاعب نادي الزمالك السابق، عن توقعاته لبطولة كأس السوبر المصري المقبلة.

وقال جونيور في حواره مع ستاد المحور: "تعلمون أن الأهلي دائمًا فريق كبير، وبيراميدز أيضًا يُقال إنه الفريق الأكثر جاهزية الآن، وسيراميكا كذلك ضمن أربعة الكبار، والزمالك أيضًا موجود، آمل أن تكون هذه البطولة قوية، فغالبًا في البلدان الأخرى تُقام بين فريقين فقط بطل الدوري وبطل الكأس".

وأضاف: "لكن هنا أرى أن الأهلي فاز بالدوري، والزمالك فاز بالكأس، وسيراميكا هو الفريق الأكثر جاهزية حاليًا، وبيراميدز هو الأفضل إفريقيًا الآن، لذا ستكون بطولة رائعة"

واختتم حديثه قائلًا: "أعلم أن مباراة سيراميكا ضد الأهلي في المباراة الأولى ستكون صعبة جدًا، فالأهلي يملك فريقًا قويًا ومدربًا جيدًا، وسيراميكا أيضًا يضم أفضل اللاعبين في البلاد، لذلك أعلم أن البطولة ستكون قوية جدًا وأعلم أن هذه البطولة ستُظهر للعالم كله مدى قوة كرة القدم المصرية، أعرف أنها ستكون بطولة عظيمة، لكنني أصلي أن يفوز الزمالك".