مشاهدة مباراة السد القطري وأهلي جدة بث مباشر في دوري أبطال آسيا.. قمة عربية منتظرة 

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 إلى ملعب جاسم بن حمد في الدوحة، حيث يحل أهلي جدة السعودي ضيفًا ثقيلًا على السد القطري ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا موسم 2025/2026.

وتُعد هذه المواجهة من أبرز مباريات الجولة لما تحمله من طابع تنافسي قوي وتاريخ طويل بين الفريقين، إضافة إلى النجوم اللامعة في صفوفهما، التي تزيد من قيمة المباراة الفنية والإعلامية.

ويسعى الفريقان إلى الاقتراب خطوة جديدة نحو التأهل إلى دور الـ16، إذ يدخل الأهلي اللقاء وهو المتصدر برصيد مرتفع من النقاط، بينما يطمح السد لاستغلال عاملي الأرض والجمهور للعودة إلى مشوار المنافسة بكل قوة.

موعد مباراة السد القطري وأهلي جدة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في السادسة مساء بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر، التاسعة بتوقيت أبوظبي، والخامسة عصرًا بتوقيت غرينتش.

ويترقب جمهور الكرة العربية مشاهدة اللقاء في بث مباشر عالي الجودة نظرًا لقوة المواجهة ولتأثيرها الكبير على شكل المجموعة وترتيب الفرق المتنافسة على بطاقات التأهل.

السد القطري يدخل اللقاء بثقة كاملة وطموحات كبيرة

يخوض السد المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 5 نقاط جمعها من انتصار وتعادلين، ويبحث الفريق عن فوز مهم يقرّبه من بطاقة العبور إلى الأدوار الإقصائية.

ويعتمد السد على مجموعة من أبرز اللاعبين أصحاب الخبرة الدولية، إضافة إلى عناصر محترفة بارزة قادرة على صناعة الفارق في المباريات الكبرى.

ويمتاز الفريق القطري بأسلوب لعب هجومي يعتمد على الاستحواذ والتمريرات السريعة، مع الثقة الكبيرة التي يتمتع بها لاعبوه عند اللعب على أرضهم.

ومن أبرز عناصر السد في مواجهة الليلة النجم أكرم عفيف الذي يُعد أحد أهم مفاتيح الفريق الهجومية، إلى جانب سانتي كازورلا الذي يمنح وسط الملعب العراقي الفني المطلوب، بالإضافة إلى بغداد بونجاح الذي يمثل قوة ضاربة في الخط الأمامي وقدرته على إنهاء الهجمات بدقة عالية.

أهلي جدة يسعى لمواصلة الصدارة وتعزيز فرص التأهل

أما أهلي جدة السعودي، فيدخل اللقاء متصدرًا مجموعته برصيد 7 نقاط بعدما نجح في الفوز في مباراتين وتعادل في واحدة، ويطمح الفريق إلى العودة بنتيجة إيجابية تضعه على أعتاب التأهل رسميًا إلى دور الـ16.

ويقدم الأهلي مستويات قوية منذ بداية الموسم تحت قيادة الجهاز الفني الذي يعتمد على أسلوب تكتيكي منظم، يبدأ من الدفاع الصلب مرورًا بوسط الملعب القوي ووصولًا إلى الخط الهجومي السريع.

ويعتمد الأهلي على خبرات حارسه السنغالي إدوارد ميندي في تأمين مرماه، بينما يشكل فرانك كيسي ركيزة أساسية في وسط الملعب، إضافة إلى التأثير الكبير للجزائري رياض محرز على الجناح الأيمن وقدرته على خلق الفرص وصناعة الخطورة.

كما يبقى البرازيلي روبرتو فيرمينو عنصرًا مهمًا في الهجوم بفضل خبرته الكبيرة وقدرته على التسجيل والتحرك بين الخطوط.

صدام تكتيكي مثير بين أسلوبي السد والأهلي

وتحمل مباراة اليوم طابعًا تكتيكيًا خاصًا نظرًا لتفاوت أسلوب الفريقين؛ إذ يعتمد السد على الاستحواذ والضغط العالي والتنويع في بناء الهجمات من الأطراف والعمق، بينما يعتمد الأهلي على الدفاع المنظم والتحولات السريعة والهجمات المرتدة القاتلة، ما يجعل المباراة مفتوحة على جميع الاحتمالات.

وسيكون الصراع في وسط الملعب بين كازورلا وكيسي أحد أهم عوامل تحديد هوية الفريق المسيطر، بينما تحسم المواجهات الفردية بين محرز وبيدرو ميغيل، وكذلك بين بونجاح ومدافعي الأهلي، الكثير من ملامح اللقاء.

النتيجة المتوقعة لمباراة السد وأهلي جدة

ورغم التقارب الكبير بين الفريقين على مستوى العناصر والخبرة، إلا أن اللعب في الدوحة يمنح السد أفضلية طفيفة بفضل دعم الجماهير وراحة اللاعبين في ملعبهم المفضل.

ومع ذلك، يمتلك أهلي جدة قوة هجومية كبيرة تسمح له بتسجيل أهداف في أي وقت من المباراة، مما يجعل النتيجة الأقرب هي التعادل أو فوز صعب لأحد الفريقين.

وتبدو نتيجة 1-1 أو 2-1 أيًا كان الطرف المرشح منطقية في ظل التوازن الكبير بين خطوط الفريقين.

يمكن متابعة مباراة السد وأهلي جدة في بث مباشر بجودة عالية ودون تقطيع عبر القنوات الرياضية المالكة لحقوق بث البطولة، ليستمتع الجمهور بإحدى أقوى مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا، في لقاء يُنتظر أن يحمل الكثير من الإثارة والندية حتى اللحظات الأخيرة.