الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب جماهير كرة القدم حول العالم القمة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، في مواجهة نارية تجمع بين عملاقين من عمالقة أوروبا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. وتُعد هذه المباراة من أبرز لقاءات الجولة، لما تحمله من طابعٍ خاص مليء بالندية والإثارة، خاصة مع التاريخ الطويل والمنافسة القوية بين الفريقين في السنوات الأخيرة
Real Madrid vs Liverpool.. القنوات لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025 والتشكيل للفريقين
للعلم موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر كذلك الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية كذلك الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان كما من المنتظر أن تقام المباراة في أجواء حماسية على أحد الملاعب الأوروبية العريقة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق فوزٍ ثمين يقرّبه من التأهل إلى الأدوار المقبلة.
القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025
للعلم تنقل المواجهة عبر مجموعة من القنوات الرياضية الكبرى الناقلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء ومن المتوقع أن تتولى شبكة بي إن سبورتس كما في منطقة الشرق الأوسط كذلك الإذاعة الحصرية للمباراة، إلى جانب عدد من القنوات الأوروبية والعالمية لذلك سوف نوضح لكم التشكيلة المتوقعة للفريقين.
تشكيل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025
- حارس المرمى: تيبو كورتوا
- الدفاع: فالفيردي – ميليتاو – دين هويسن – ألفارو كاريراس
- الوسط: تشواميني – كامافينغا – بيلينغهام
- الهجوم: آردا جولر – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور
- ليفربول حارس المرمى: جورجي مامارداشفيلي
- الدفاع: كونور برادلي – كوناتي – فان دايك – آندي روبرتسون
- الوسط: غرافنبرخ – ماك آليستر
- الهجوم: محمد صلاح – سوبوسلاي – فيرتز – هوجو إكيتيكي
- التشكيلات المتوقعة : قابلة للتغيير وفقاً لرؤية الجهازين الفنيين والإصابات المحتملة قبل اللقاء.
أهمية مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025
تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة على عدة مستويات:
- يسعى كل فريق لتعزيز موقعه في جدول البطولة وتحقيق انتصارٍ معنوي على خصمٍ تاريخي.
- طالما كانت مباريات ريال مدريد وليفربول مليئة بالإثارة، خاصة بعد نهائي كييف ونهائي باريس، اللذين رسخا Rivalry قوية بين الناديين.
- كذلك الفوز في هذه المباراة يمنح الفريق دفعة كبيرة نحو اللقب، ويعزز الثقة بين اللاعبين والجماهير.
- كما ينتظر عشاق المستديرة صراع تكتيكي بين أسلوب ريال مدريد الهجومي وسرعة المرتدات التي يتميز بها ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح.