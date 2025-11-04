الرياض - كتبت رنا صلاح - تترقب جماهير كرة القدم حول العالم القمة المرتقبة بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، في مواجهة نارية تجمع بين عملاقين من عمالقة أوروبا ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا. وتُعد هذه المباراة من أبرز لقاءات الجولة، لما تحمله من طابعٍ خاص مليء بالندية والإثارة، خاصة مع التاريخ الطويل والمنافسة القوية بين الفريقين في السنوات الأخيرة

Real Madrid vs Liverpool.. القنوات لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025 والتشكيل للفريقين

للعلم موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025 الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر كذلك الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية كذلك الساعة 12:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان كما من المنتظر أن تقام المباراة في أجواء حماسية على أحد الملاعب الأوروبية العريقة، حيث يسعى كل فريق لتحقيق فوزٍ ثمين يقرّبه من التأهل إلى الأدوار المقبلة.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025

للعلم تنقل المواجهة عبر مجموعة من القنوات الرياضية الكبرى الناقلة لبطولة دوري أبطال أوروبا، مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد اللقاء ومن المتوقع أن تتولى شبكة بي إن سبورتس كما في منطقة الشرق الأوسط كذلك الإذاعة الحصرية للمباراة، إلى جانب عدد من القنوات الأوروبية والعالمية لذلك سوف نوضح لكم التشكيلة المتوقعة للفريقين.

تشكيل مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025

حارس المرمى: تيبو كورتوا

تيبو كورتوا الدفاع: فالفيردي – ميليتاو – دين هويسن – ألفارو كاريراس

فالفيردي – ميليتاو – دين هويسن – ألفارو كاريراس الوسط: تشواميني – كامافينغا – بيلينغهام

تشواميني – كامافينغا – بيلينغهام الهجوم: آردا جولر – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور

آردا جولر – كيليان مبابي – فينيسيوس جونيور ليفربول حارس المرمى: جورجي مامارداشفيلي

جورجي مامارداشفيلي الدفاع: كونور برادلي – كوناتي – فان دايك – آندي روبرتسون

كونور برادلي – كوناتي – فان دايك – آندي روبرتسون الوسط: غرافنبرخ – ماك آليستر

غرافنبرخ – ماك آليستر الهجوم: محمد صلاح – سوبوسلاي – فيرتز – هوجو إكيتيكي

محمد صلاح – سوبوسلاي – فيرتز – هوجو إكيتيكي التشكيلات المتوقعة : قابلة للتغيير وفقاً لرؤية الجهازين الفنيين والإصابات المحتملة قبل اللقاء.

أهمية مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2025

تحمل هذه المواجهة أهمية كبيرة على عدة مستويات: