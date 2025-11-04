نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البث المباشر لمباراة Liverpool ليفربول وReal Madrid ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. قمة نارية على ملعب آنفيلد في المقال التالي

البث المباشر لمباراة Liverpool ليفربول وReal Madrid ريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.. قمة نارية على ملعب آنفيلد.. تترقب جماهير كرة القدم حول العالم، مساء اليوم الثلاثاء، القمة الأوروبية المرتقبة التي تجمع بين فريق Liverpool (ليفربول) الإنجليزي، وضيفه العملاق الإسباني Real Madrid (ريال مدريد)، في إطار منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتقام المباراة على أرضية ملعب آنفيلد العريق، وسط حضور جماهيري غفير ينتظر مواجهة مليئة بالإثارة والندية بين اثنين من أكثر الأندية تتويجًا بالألقاب القارية في التاريخ الحديث.

ليفربول يسعى لاستعادة هيبته الأوروبية

يدخل ليفربول اللقاء بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت، وهو في حالة معنوية مرتفعة بعد الفوز الأخير على أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي الممتاز، لينهي بذلك سلسلة من النتائج المتذبذبة التي لاحقته في الأسابيع الماضية.

ويأمل الفريق الإنجليزي في تحقيق انتصاره الثالث في دور المجموعات بعد أن جمع 6 نقاط من فوزين وهزيمة واحدة، ليحافظ على آماله في بلوغ الدور ثمن النهائي من البطولة الأغلى أوروبيًا.

ويعتمد سلوت بشكل كبير على تألق النجم المصري محمد صلاح، الذي يُعد الورقة الهجومية الأهم في تشكيلة الريدز، إلى جانب الهولندي جابكو والأوروجوياني داروين نونيز، لتحقيق الفوز في مواجهة تعد بمثابة نهائي مبكر أمام الميرينجي.

ريال مدريد يبحث عن العلامة الكاملة والتأهل المبكر

على الجانب الآخر، يدخل ريال مدريد اللقاء تحت قيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو بمعنويات عالية للغاية، بعد أن حقق الفوز في جميع مبارياته الثلاث الأولى في المجموعة ليجمع 9 نقاط كاملة.



كما واصل الفريق الملكي نتائجه القوية في الدوري الإسباني بعدما سحق فالنسيا برباعية نظيفة، ليحتفظ بصدارة الليجا برصيد 30 نقطة من 10 انتصارات وخسارة وحيدة، مسجلًا 26 هدفًا ومستقبلًا 10 أهداف فقط.

ويعتمد ريال مدريد على ترسانته الهجومية القوية بقيادة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام، في حين يتولى الخط الخلفي قيادة دفاعية متماسكة يقودها ديفيد ألابا وأنطونيو روديجر، وسط طموحات كبيرة لحسم بطاقة التأهل المبكر إلى الدور التالي.

القنوات الناقلة والمعلق

تُذاع مباراة Liverpool vs Real Madrid عبر شاشة beIN Sports 2 بتعليق صوتي للمعلق الرياضي سعيد الكعبي، الذي سيتولى نقل تفاصيل هذه المواجهة المنتظرة لحظة بلحظة.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة بتوقيت مكة المكرمة، في مباراة ينتظرها عشاق الفريقين لما تحمله من طابع خاص يجمع بين القوة، التاريخ، والثأر الكروي الأوروبي.