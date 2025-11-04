نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لايف.. ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ليفربول بأرقام مرعبة في قمة دوري أبطال أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم في العالم مساء اليوم الثلاثاء، إلى ملعب آنفيلد الذي يحتضن مواجهة نارية بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2025–2026.

وتُعد المباراة واحدة من أقوى وأهم مواجهات الجولة، نظرًا للتاريخ الكبير بين الفريقين وطبيعة المواجهات التي دائمًا ما تحمل الإثارة والندية، خاصة في ظل وجود نجوم عالميين قادرين على صناعة الفارق في أي لحظة.

ليفربول ضد الريال.. سلوت يبحث عن مواصلة الانتفاضة

يدخل ليفربول اللقاء بقيادة مدربه الهولندي آرني سلوت بمعنويات عالية، بعدما حقق فوزًا مهمًا على أستون فيلا بثنائية نظيفة في الدوري الإنجليزي، لينهي سلسلة من النتائج المتذبذبة التي عانى منها خلال الأسابيع الماضية.

ويحتل ليفربول المركز العاشر في جدول ترتيب مرحلة الدور الأول من التشامبيونزليج برصيد 6 نقاط جاءت من فوزين وخسارة واحدة، ويصبح الفوز الثالث على ملعبه أمرًا ضروريًا لتعزيز حظوظه في التأهل إلى دور الـ16.

ويراهن ليفربول على قوة جماهيره في آنفيلد وقدرتها الدائمة على صنع الفارق في المباريات الكبرى، إلى جانب حالة الاستقرار الفني التي بدأ الفريق يستعيدها مؤخرًا مع تحسن الأداء الدفاعي والهجومي.

ليفربول ضد الريال.. هل يسجل محمد صلاح الليلة؟

تُسلّط الأنظار كعادتها على النجم المصري محمد صلاح الذي يبحث عن بصمة جديدة أمام ريال مدريد، الفريق الذي حرمه من رفع لقب دوري أبطال أوروبا مرتين في نهائي 2018 و2022.

ويأمل صلاح في الثأر من الماضي القريب وقيادة فريقه نحو الفوز، خاصة أنه يمتلك الحافز الفني والمعنوي لتقديم أداء استثنائي أمام الفريق الملكي.

ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ليفربول

وخاض صلاح من قبل 9 مباريات ضد ريال مدريد، سجل خلالها هدفين وقدم تمريرة حاسمة، سواء بقميص روما أو ليفربول، ويسعى لتحسين سجله التهديفي أمام خصم يُعد من أصعب المنافسين في القارة الأوروبية.

الريال ضد ليفربول.. كتيبة الملكي بأرقام مرعبة هذا الموسم

على الجانب الآخر، يدخل ريال مدريد اللقاء وهو يعيش واحدًا من أفضل مواسمه من حيث الأرقام والنتائج، حيث يتصدر مجموعته في دوري الأبطال برصيد 9 نقاط من ثلاثة انتصارات كاملة، ويقترب بشكل كبير من حسم بطاقة التأهل إلى دور الـ16 مبكرًا.

وقدم ريال مدريد أداءً قويًا في الدوري الإسباني أيضًا، بعدما حقق فوزًا كبيرًا على فالنسيا برباعية نظيفة، ليصل إلى النقطة 30 من أصل 33 ممكنة بعد 10 انتصارات وخسارة واحدة، مسجلًا 26 هدفًا ومستقبلًا 10 فقط.

ونجح الفريق الملكي في الفوز بجميع مبارياته هذا الموسم بما فيها الكلاسيكو ضد برشلونة، باستثناء خسارة مثيرة أمام أتلتيكو مدريد بنتيجة 5-2، مما يعكس القوة الهائلة التي يتمتع بها مهاجموه بقيادة كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وجود بيلينجهام.

تاريخ مواجهات ليفربول وريال مدريد

يحمل تاريخ مواجهات الفريقين الكثير من الإثارة والذكريات، حيث التقيا في 12 مباراة سابقة، فاز ريال مدريد في 7 منها، بينما حقق ليفربول 4 انتصارات، وحضر التعادل مرة وحيدة فقط.

وسجل ريال مدريد 17 هدفًا في شباك ليفربول عبر تاريخ المواجهات الأوروبية، بينما سجل ليفربول 12 هدفًا.

ويتصدر الفرنسي كريم بنزيما قائمة هدافي اللقاءات المباشرة بين الفريقين برصيد 7 أهداف، يليه فينيسيوس جونيور الذي أصبح واحدًا من أخطر العناصر الهجومية في مواجهات الفريقين بفضل أهدافه المؤثرة.

ريال مدريد ضيفًا ثقيلًا على ليفربول

الأرقام المالية.. تفوق ملكي واضح

وعلى مستوى القيمة السوقية، يتفوق ريال مدريد بشكل واضح على ليفربول، إذ تبلغ قيمة الفريق الإسباني نحو 1.40 مليار يورو مقابل 1.15 مليار يورو للريدز، ويتصدر مبابي وبيلينجهام قائمة الأغلى بقيمة تصل إلى 180 مليون يورو، وهو ما يعكس حجم الاستثمارات الهائلة التي يقوم بها النادي الملكي في تعزيز تشكيلته خلال السنوات الأخيرة.

قمة أوروبية تتجاوز حدود التوقعات

وتُعد مواجهة الليلة واحدة من تلك المباريات التي يصعب التكهن بنتيجتها، في ظل رغبة ليفربول في استغلال ملعبه لدعم فرصه في التأهل، مقابل قوة هجومية مرعبة يتمتع بها ريال مدريد هذا الموسم.

وبين طموح محمد صلاح ورفاقه في تحقيق فوز كبير يعيد الريدز إلى الواجهة، وبين رغبة ريال مدريد في تأكيد هيمنته الأوروبية، ينتظر عشاق كرة القدم قمة مثيرة قد تحمل الكثير من المفاجآت.