نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. القمة المرتقبة لايف في آنفيلد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم مساء الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 إلى ملعب آنفيلد، الذي يستضيف قمة نارية تجمع بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2025–2026.

ويبحث ليفربول عن فوز جديد يدعم به مسيرته الأوروبية ويقربه من الصعود، بينما يدخل ريال مدريد اللقاء بطموح الحفاظ على العلامة الكاملة في البطولة.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، وفي 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة وقطر والبحرين والكويت، بينما تبدأ في 12:00 صباحًا بتوقيت الإمارات.

وتُعد مواجهة اليوم إحدى أبرز قمم الجولة نظرًا للتاريخ العريق للفريقين والتنافس الدائم بينهما في أكبر بطولة قارية داخل أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تنفرد شبكة بي إن سبورتس بحقوق البث الحصري لبطولة دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تُذاع مباراة ليفربول وريال مدريد عبر قناة beIN SPORTS 1 Premium بتعليق صوتي مميز يُنقل أجواء المباراة من داخل ملعب آنفيلد.

ويترقب المشاهدون تقديم تغطية استثنائية لهذه المواجهة التاريخية التي تحظى بمتابعة عالمية واسعة كل موسم.

مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. القمة المرتقبة في آنفيلد

ليفربول يستهدف الفوز الثالث في مرحلة المجموعات

يدخل ليفربول مباراة الليلة برصيد 6 نقاط بعد أن افتتح مشواره الأوروبي بفوز مثير على أتلتيكو مدريد بنتيجة 3-2، قبل أن يتعرض لهزيمة مفاجئة أمام جالاتا سراي، ثم عاد بقوة محققًا فوزًا كبيرًا على آينتراخت فرانكفورت بخماسية مقابل هدف.

ويتطلع الريدز إلى الاستفادة من الحالة المعنوية العالية للاعبيه بعد انتصارهم الأخير على أستون فيلا في الدوري الإنجليزي، إلى جانب استغلال دعم جماهيرهم القوية داخل آنفيلد.

ويُعوّل ليفربول كثيرًا على تألق نجمه المصري محمد صلاح، الذي يُعد أحد أبرز الأسلحة الهجومية للفريق، خاصة في المباريات الكبرى.

كما يعتمد المدرب آرني سلوت على انسجام خط الوسط بقيادة ماك أليستر وجرافنبرخ وسوبوسلاي، وإسهامات الهجوم بقيادة جاكبو وإيزاك إلى جانب صلاح.

مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. القمة المرتقبة في آنفيلد

ريال مدريد يدخل اللقاء بالعلامة الكاملة وبأداء مرعب

على الجانب الآخر، يصل ريال مدريد إلى قمة الليلة وهو في صدارة مجموعته برصيد 9 نقاط بعد ثلاث انتصارات متتالية على أولمبيك مارسيليا وكيرات ويوفنتوس، دون أن يتعرض لأي تعثر.

ويمتلك الفريق الملكي واحدة من أقوى التشكيلات في أوروبا هذا الموسم، بقيادة الثلاثي الناري مبابي وفينيسيوس وأردا جولر، إلى جانب دور كبير يقدمه الوسط بقيادة بيلينجهام وكامافينجا وتشواميني.

وتشهد تشكيلة ريال مدريد هذا الموسم توازنًا واضحًا بين القوة الدفاعية والسرعة الهجومية، وهو ما ظهر في بدايته المحلية القوية بالدوري الإسباني وتحقيقه نتائج عريضة أبرزها الفوز على فالنسيا بأربعة أهداف دون رد.

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول وريال مدريد

تشكيل ليفربول المتوقع:

حارس المرمى: مامارداشفيلي

خط الدفاع: كونور برادلي – فان دايك – إبراهيما كوناتي – روبرتسون

خط الوسط: ماك أليستر – جرافنبرخ – سوبوسلاي

خط الهجوم: كودي جاكبو – ألكسندر إيزاك – محمد صلاح

تشكيل ريال مدريد المتوقع:

حارس المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: كاريراس – ميليتاو – هويسين – فالفيردي

خط الوسط: تشواميني – بيلينجهام – كامافينجا

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور – كيليان مبابي – أردا جولر

قمة أوروبية لا تُفوَّت بين ليفربول وريال مدريد

ومن المتوقع أن تكون مواجهة الليلة مليئة بالإثارة والندية، لما يمتلكه الفريقان من عناصر قادرة على صناعة الفارق في أي لحظة.

ويسعى ليفربول لاستعادة هيبته الأوروبية أمام خصم ما دام شكّل عقدة في السنوات الأخيرة، بينما يدخل ريال مدريد اللقاء بثقة كبيرة في ظل الأرقام القوية التي يحققها هذا الموسم، ومع امتلاكه قوة هجومية قادرة على تهديد أي دفاع في أوروبا.