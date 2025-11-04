نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.. التشكيلتان المتوقعتان والبث المباشر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تتجه الأنظار مساء الثلاثاء 4 نوفمبر 2025 نحو ملعب آنفيلد الذي يستضيف قمة من العيار الثقيل تجمع بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتكتسب المباراة أهمية كبيرة، كونها تأتي في توقيت حساس للفريقين، خاصة لليفربول الذي يخوض صراعًا لاستعادة مكانته في المجموعة، بينما يسعى ريال مدريد لمواصلة الأداء المثالي الذي قدمه منذ بداية المسابقة.

عودة تشابي ألونسو وأرنولد إلى أرض أنفيلد

تحمل مباراة الليلة طابعًا خاصًا للمدرب الإسباني تشابي ألونسو، الذي يعود للمرة الأولى إلى ملعب آنفيلد كخصم بعد مسيرة رائعة بقميص ليفربول لعب خلالها 210 مباريات وسجل 19 هدفًا وكان جزءًا من الجيل الذهبي الذي توّج بدوري أبطال أوروبا 2005.

كما تشهد المباراة عودة ترينت ألكسندر-أرنولد، الظهير السابق لليفربول، الذي انتقل إلى ريال مدريد في صفقة أحدثت ضجة كبيرة خلال الصيف الماضي.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

تنطلق المباراة مساء الثلاثاء في الأوقات التالية:

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر والبحرين والكويت،

الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر وليبيا والسودان ولبنان وفلسطين،

الساعة 8:00 مساءً بتوقيت غرينتش.

وتجري أحداث اللقاء على أرضية ملعب آنفيلد، الذي شهد على مر العقود مواجهات كلاسيكية بين الفريقين، وهو ما يزيد من الترقب الجماهيري لمباراة تُعد من أهم مباريات الجولة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

يمكن متابعة المباراة عبر القنوات الرياضية الناقلة لبطولة دوري أبطال أوروبا في المنطقة، حيث تُذاع المواجهة بجودة عالية وبمشاهدة مباشرة مصحوبة بتغطية تحليلية متكاملة، وذلك لكون المباراة إحدى أبرز قمة هذا الأسبوع في الساحة الأوروبية.

وضع الفريقين في المجموعة قبل مواجهة القمة

يدخل ليفربول المباراة في موقف حرج نسبيًا، حيث يحتل المركز العاشر في ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط من 3 مباريات، بعدما حقق انتصارين وتعرض لهزيمة أمام جالاتا سراي في الجولة الثانية.

ويسعى الفريق الإنجليزي لتحقيق فوزه الثالث من أجل الاحتفاظ بحظوظه القوية في التأهل، خصوصًا مع قوة المنافسة في المجموعة.

على الجانب الآخر، يقدم ريال مدريد واحدًا من أفضل مواسمه على الإطلاق، إذ يمتلك العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط من 3 مباريات، محافظًا على أداء مميز، سجل خلاله 8 أهداف ولم تستقبل شباكه سوى هدف واحد فقط، ما يعكس قوة وصلابة الفريق الملكي تحت قيادة ألونسو.

ليفربول يعاني من صعوبات تاريخية أمام ريال مدريد

تاريخيًا، يبدو ريال مدريد الأكثر تفوقًا في المواجهات المباشرة، حيث التقى الفريقان 11 مرة، فاز الملكي في 7 مباريات مقابل 3 انتصارات فقط لليفربول، بينما انتهت مباراة واحدة بالتعادل.

وفي آخر 5 مواجهات على آنفيلد، لم يفز ليفربول سوى مرة واحدة، فيما خسر 3 مرات وتعادل في واحدة، وهو ما يزيد من التحديات أمام الفريق الإنجليزي في هذه المباراة.

التشكيل المتوقع لليفربول ضد ريال مدريد

من المتوقع أن يعتمد ليفربول على خطة هجومية بقيادة محمد صلاح الذي يمثل عنصر الخطورة الأكبر في الفريق، بجانب جاكبو وإيكيتيكي، بينما يقود خط الوسط ماك أليستر وجرافنبرخ وسط توازن دفاعي بقيادة فان دايك وكوناتي.

التشكيل المتوقع لليفربول (4-2-3-1):

حارس المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

الدفاع: برادلي – كوناتي – فان دايك – روبرتسون

الوسط: غرافينبيرخ – ماك أليستر

الهجوم: محمد صلاح – زوبوسزلاي – جاكبو

المهاجم الصريح: إيكيتيكي

التشكيل المتوقع لريال مدريد أمام ليفربول

يدخل ريال مدريد المباراة بتشكيلة قوية رغم بعض الغيابات الدفاعية، لكنه يمتلك قوة هجومية هائلة بقيادة مبابي وفينيسيوس وبيلينجهام، إضافة إلى تألق أردا غولر الذي يقدم أحد أفضل مواسمه.

التشكيل المتوقع لريال مدريد:

كورتوا

أرنولد – هويسين – ميليتاو – كاريراس

فالفيردي – تشواميني – غولر

بيلينغهام – فينيسيوس – مبابي

قمة أوروبية تحمل التاريخ والإثارة والعودة المنتظرة

تُعد مواجهة ليفربول وريال مدريد واحدة من أكثر المباريات متابعة في العالم، نظرًا للتاريخ الكبير بينهما والمنافسة الشرسة التي تجمعهما منذ سنوات.

وبين رغبة ليفربول في استعادة التوازن الأوروبي، وسعي ريال مدريد لمواصلة الهيمنة القارية، ينتظر الجمهور مباراة استثنائية داخل معقل آنفيلد قد تكون حاسمة في تحديد ملامح المجموعة.