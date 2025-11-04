نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-26 في المقال التالي

يوتيوب دون تقطيع الآن.. مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في دوري أبطال أوروبا 2025-26.. تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة حول العالم، مساء اليوم الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، إلى ملعب «أنفيلد» الإنجليزي الذي يحتضن المواجهة المرتقبة بين ليفربول الإنجليزي وريال مدريد الإسباني، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا 2025-2026.

وتأتي المباراة في أجواء حماسية كبيرة، حيث يسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز من أجل مواصلة المنافسة على صدارة المجموعة، في لقاء يجمع بين التاريخ والحاضر، وبين الرغبة في الانتقام والطموح لمواصلة الهيمنة الأوروبية.

ليفربول ضد ريال مدريد

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

تنطلق مباراة ليفربول وريال مدريد اليوم في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، و11 مساءً بتوقيت السعودية، بينما تبدأ في التاسعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب.

ويخوض الفريقان اللقاء بطموحات كبيرة؛ فليفربول يريد العودة إلى طريق الانتصارات الأوروبية، فيما يسعى ريال مدريد لحسم بطاقة التأهل مبكرًا إلى الدور ثمن النهائي.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

سيتم نقل مباراة ليفربول ضد ريال مدريد عبر قناة beIN SPORTS HD 2 القطرية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مع تخصيص استوديو تحليلي قبل وبعد اللقاء لتحليل الأداء الفني والخطط التكتيكية للفريقين.

وسيكون المعلق الرياضي علي سعيد الكعبي هو من يتولى وصف أحداث اللقاء بصوته المميز الذي اعتاد عليه عشاق البطولات الأوروبية.

تردد قناة beIN SPORTS HD 2 الناقلة للمباراة

التردد: 12245 ميجاهرتز

معدل الترميز: 27500

نظام البث: DVB-S2

ليفربول ضد ريال مدريد.. مواجهة بين الثأر والطموح

تحمل مواجهة الليلة طابعًا خاصًا بين الفريقين؛ فهي ليست مجرد مباراة في مرحلة المجموعات، بل قمة أوروبية متجددة بين عملاقي القارة، حيث يطمح ليفربول للثأر من هزائمه السابقة أمام ريال مدريد في المواسم الأخيرة، بينما يسعى النادي الملكي لمواصلة تفوقه التاريخي وإثبات هيمنته على البطولة التي يحمل الرقم القياسي في الفوز بها.

محمد صلاح يسعى لترك بصمة جديدة أمام ريال مدريد

يخوض ليفربول اللقاء بقيادة مدربه الهولندي آرنه سلوت، الذي يطمح لتحقيق فوز يعيد التوازن للفريق بعد أداء متذبذب محليًا، مستفيدًا من تألق نجمه المصري محمد صلاح الذي يعيش حالة فنية مميزة بعد تسجيله في مباراة أستون فيلا الأخيرة بالدوري الإنجليزي.

ويدخل صلاح اللقاء بطموح كبير لإثبات نفسه مجددًا أمام ريال مدريد، بعد عدة مواجهات تاريخية جمعته بالفريق الإسباني في السنوات الماضية.

ريال مدريد بقيادة ألونسو.. عودة إلى أنفيلد بروح البطل

أما ريال مدريد، بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو، فيدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الفوز الكبير على فالنسيا برباعية نظيفة في الدوري الإسباني.

ألونسو، الذي يعود إلى ملعب «أنفيلد» الذي تألق فيه كلاعب سابق بقميص ليفربول، يسعى لكتابة فصل جديد من نجاحاته التدريبية، مستندًا إلى الأداء الجماعي المميز الذي يقدمه الفريق الملكي هذا الموسم.

ترتيب الفريقين في المجموعة

يحتل ريال مدريد صدارة المجموعة بالعلامة الكاملة 9 نقاط من 3 انتصارات، بينما يأتي ليفربول في المركز الثاني برصيد 6 نقاط من فوزين وهزيمة، ما يجعل المباراة حاسمة في تحديد هوية المتصدر وفرص التأهل المبكر إلى الدور المقبل.

طاقم تحكيم مباراة ليفربول وريال مدريد

أسند الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" إدارة اللقاء إلى الحكم الروماني إشتفان كوفاتش، ويعاونه ميهاي ماريكا وفيرينكز تونيوجي، فيما يتولى مارسيل بيرسان مهمة الحكم الرابع.

قمة من العيار الثقيل

وتعد مواجهة ليفربول وريال مدريد واحدة من أبرز المواجهات في تاريخ دوري أبطال أوروبا، إذ تجمع بين فريقين يملكان تاريخًا حافلًا بالبطولات والنجوم، في مباراة يُنتظر أن تحبس أنفاس الجماهير حتى صافرة النهاية.