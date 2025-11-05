نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مباريات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025.. قمة مان سيتي ودورتموند تتصدر منافسات دوري الأبطال في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مباريات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025.. قمة مان سيتي ودورتموند تتصدر منافسات دوري الأبطال

مباريات اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025.. قمة مان سيتي ودورتموند تتصدر منافسات دوري الأبطال.. تقام اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025 مجموعة من المباريات المثيرة في مختلف البطولات المحلية والقارية، حيث يشهد عشاق كرة القدم حول العالم ليلة كروية مليئة بالإثارة والتشويق، تتصدرها قمة الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال أوروبا بين مانشستر سيتي وبوروسيا دورتموند، إلى جانب مواجهة قوية أخرى تجمع برشلونة بنظيره كلوب بروج البلجيكي.



قمة نارية بين مانشستر سيتي ودورتموند.. وصدام مرتقب لبرشلونة أمام كلوب بروج

في منافسات دوري أبطال أوروبا، يلتقي فريق بافوس القبرصي مع فياريال الإسباني في مواجهة مبكرة تنطلق في تمام الساعة 7:45 مساءً على قناة beIN Sports HD 6. وفي التوقيت نفسه، يستضيف كاراباج الأذربيجاني فريق تشيلسي الإنجليزي عبر beIN Sports HD 3.

وتُقام في العاشرة مساءً مجموعة من المواجهات القوية، أبرزها لقاء برشلونة مع كلوب بروج عبر beIN Sports HD 1، ومواجهة مانشستر سيتي ضد بوروسيا دورتموند على beIN Sports HD 3. كما يلتقي أياكس الهولندي مع جالاتا سراي التركي على beIN Sports HD 7، ويصطدم بنفيكا البرتغالي مع باير ليفركوزن الألماني على beIN Sports HD 9.

وفي مواجهات أخرى بنفس التوقيت، يلعب إنتر ميلان الإيطالي أمام كايرات ألماتي، بينما يواجه مارسيليا الفرنسي نظيره أتالانتا الإيطالي، ويصطدم نيوكاسل يونايتد الإنجليزي بفريق أتلتيك بيلباو الإسباني في مواجهة مرتقبة عبر beIN Sports HD 6.



صراعات قوية في دوري أبطال آسيا وكأس العالم للناشئين

أما في دوري أبطال آسيا للنخبة، فيلتقي فيسيل كوبي الياباني مع أولسان هيونداي الكوري الجنوبي في الثانية عشرة ظهرًا. وفي إطار منافسات دوري أبطال آسيا 2، يشهد اليوم أربع مباريات مهمة؛ حيث يواجه الوصل الإماراتي نظيره المحرق البحريني في الثالثة و45 دقيقة مساءً، بينما يلتقي أركاداج التركماني مع الأهلي القطري في نفس التوقيت، ويواجه الزوراء العراقي فريق استقلال دوشنبه الطاجيكي في السادسة مساء، قبل أن يصطدم النصر السعودي بفريق جوا الهندي في الثامنة والربع مساءً.

وفي بطولة كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، تتواصل المواجهات القوية ضمن دور المجموعات، حيث تلتقي طاجيكستان مع جمهورية التشيك في الثانية والنصف ظهرًا، وبنما مع آيرلندا في نفس التوقيت تقريبًا، كما يلتقي منتخب النمسا مع نظيره السعودي في الثالثة والنصف عصرًا.

وتشهد الفترة المسائية لقاءات أخرى بين أمريكا وبوركينا فاسو، ومالي ونيوزيلندا، وكندا وأوغندا، بينما تختتم فرنسا اليوم بمواجهة قوية أمام تشيلي في الخامسة وخمسٍ وأربعين دقيقة مساءً.

بهذا الزخم الكروي الكبير، ينتظر عشاق اللعبة حول العالم يومًا مليئًا بالإثارة والتنافس في مختلف البطولات، حيث تتنوع المتعة بين الأندية الأوروبية العملاقة والمواهب الشابة في الملاعب العالمية.