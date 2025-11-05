نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي القطري في مهمة آسيوية جديدة أمام أركاداج التركماني لحسم صدارة المجموعة الثانية في المقال التالي

يستعد فريق الأهلي القطري لخوض مواجهة قوية أمام مضيفه أركاداج التركماني، مساء الأربعاء، على ملعب أركاداج، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025/2026، في لقاء يسعى من خلاله الفريق القطري لتأكيد صدارته للمجموعة الثانية واقتراب حسم التأهل إلى الدور التالي.

ويدخل الأهلي اللقاء وهو في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط بعد 4 مباريات، متفوقًا بفارق نقطة واحدة عن الخالدية البحريني صاحب المركز الثاني، فيما يحتل أركاداج المركز الرابع والأخير بنقطتين فقط من 3 مباريات، مع تبقي مباراة مؤجلة له أمام أنديجان الأوزبكي.

وكان الأهلي قد استعاد القمة في الجولة الماضية بعد فوزه المهم على الخالدية البحريني، ليثأر من تعادله السابق أمامه في الدوحة بنتيجة 2-2، ويسعى اليوم لتأكيد تفوقه وتحقيق انتصار جديد يقرّبه من حسم بطاقة التأهل رسميًا إلى دور الـ16 من البطولة القارية.

ويعتمد الأهلي على قوته الهجومية المتمثلة في سرعة لاعبيه على الأطراف ودقة تمريرات خط الوسط، إلى جانب انسجام واضح بين عناصره الأساسية، وهو ما يمنحه أفضلية فنية أمام منافسه التركماني الذي لم يحقق أي فوز حتى الآن في البطولة.

في المقابل، يدخل أركاداج اللقاء بأمل استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق أول انتصار له في مشواره الآسيوي، إذ يأمل المدرب في تصحيح أخطاء الجولات الماضية وتقديم أداء قوي أمام متصدر المجموعة.

ومن المتوقع أن تشهد المباراة حذرًا تكتيكيًا في بدايتها، قبل أن تفتح خطوط اللعب مع مرور الوقت، في ظل رغبة الأهلي في حسم الأمور مبكرًا، ورغبة أركاداج في إنعاش آماله الأخيرة بالمنافسة.

وتُعد هذه المواجهة اختبارًا مهمًا للفريق القطري الذي يقدم أداءً متوازنًا في البطولة، ويطمح لبلوغ الأدوار الإقصائية لأول مرة منذ سنوات، مما يجعل اللقاء محط أنظار جماهيره وعشاق الكرة القطرية.