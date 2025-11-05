نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد الآن.. البث المباشر لمباراة الأهلي Al Ahly وسبورتنج Sporting في نصف نهائي السوبر المصري لكرة اليد 2025 في المقال التالي

شاهد الآن.. البث المباشر لمباراة الأهلي Al Ahly وسبورتنج Sporting في نصف نهائي السوبر المصري لكرة اليد 2025.. تتجه أنظار عشاق كرة اليد المصرية مساء اليوم الأربعاء 5 نوفمبر 2025، نحو صالة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث يلتقي فريق الأهلي (Al Ahly) مع نظيره سبورتنج (Sporting) في مواجهة نارية ضمن نصف نهائي بطولة السوبر المصري لكرة اليد.

وتُعد هذه المواجهة من أقوى مباريات البطولة، إذ يسعى كل فريق لحجز بطاقة التأهل إلى النهائي والمنافسة على اللقب المحلي الأهم في بداية الموسم.



استعدادات الأهلي وسبورتنج قبل المواجهة المرتقبة

يخوض النادي الأهلي اللقاء بدوافع كبيرة من أجل استكمال مشوار الانتصارات، مستندًا إلى خبرات لاعبيه الدوليين ومستواه القوي في بطولات اليد الأخيرة، خاصة بعد تألق الفريق في البطولات الإفريقية والعربية الماضية.

أما فريق سبورتنج، فيدخل المباراة بطموحات لا تقل عن منافسه، بعدما قدم عروضًا قوية خلال الموسم الحالي، ويرغب في تحقيق مفاجأة بإقصاء الأهلي من نصف النهائي وخطف تذكرة العبور إلى المباراة النهائية.

وتُعد المواجهة بين الأهلي وسبورتنج من اللقاءات التي تحظى دائمًا بالندية والإثارة، لما يمتلكه الفريقان من عناصر متميزة قادرة على صناعة الفارق داخل الملعب، سواء في الدفاع أو الهجوم، مما يجعل اللقاء أشبه بنهائي مبكر للبطولة.

موعد مباراة الأهلي وسبورتنج والقنوات الناقلة للبث المباشر

تنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي وسبورتنج في نصف نهائي السوبر المصري لكرة اليد عند الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على صالة العاصمة الإدارية، وسط حضور جماهيري متوقع من محبي الفريقين.

وسيتم نقل المباراة عبر قناة "ON Sports 1 HD"، التي تمتلك حقوق بث البطولة حصريًا، مع تقديم استوديو تحليلي يضم مجموعة من نجوم اللعبة السابقين لتحليل الأداء الفني للفريقين قبل وبعد المباراة.

ومن المنتظر أن تشهد المباراة متابعة جماهيرية واسعة سواء من مشجعي الأهلي، الذين يأملون في الوصول إلى النهائي والتتويج باللقب، أو من أنصار سبورتنج الذين يسعون لتحقيق إنجاز تاريخي جديد.

بهذا الصدام القوي بين Al Ahly وSporting، ينتظر عشاق كرة اليد المصرية ليلة مثيرة من المنافسة والحماس، حيث لا مجال للأخطاء في طريق الوصول إلى النهائي الكبير للسوبر المصري لكرة اليد 2025.