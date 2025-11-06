نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يلا شوووت.. الزمالك في مواجهة بيراميدز في نصف نهائي السوبر المصري بأبوظبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الزعيم ضد السماوي.. «نهائي مبكر» في نصف نهائي السوبر المصري بأبوظبي

تتجه الأنظار مساء اليوم إلى استاد الوحدة بأبوظبي حيث يلتقي الزمالك مع بيراميدز في مواجهة نصف نهائي كأس السوبر المصري 2025 في مباراة قوامها التنافس والندية بين فريقين يملكان طموحات كبيرة وحسابات خاصة. المباراة أُسندت للحكم محمد معروف، ويعاونه سامي هلهل وطارق مصطفى، مع زايد النعيمي حكما رابعا وتقنية الفيديو بقيادة حسام عزب.

الزمالك يدخل المباراة تحت قيادة مؤقتة بقيادة أحمد عبد الرؤوف، الذي شدد على أن ظروف الفريق الصعبة ستكون دافعًا للاعبين، وأن دعم الجمهور يمنح الفريق قوة إضافية. قائد الفريق عمر جابر أكد جاهزية اللاعبين ورغبتهم في إسعاد الجماهير وتحقيق لقب جديد. وفي المقابل، شدد الكرواتي كرونوسلاف يورتشيتش مدرب بيراميدز على أن فريقه جاهز للمباراة وأن الهدف واضح وهو الفوز بكأس السوبر، مشيرًا إلى أن غياب بعض العناصر لن يغير طموح فريقه.

الزمالك ضد بيراميدز

تعطي واقعية المواجهة أبعادًا تكتيكية واضحة؛ لجنة الحكام قررت اللجوء لركلات الترجيح مباشرة في حال التعادل بعد 90 دقيقة، فيما لم يُطبق حتى الآن نظام التبديل السادس الخاص بالارتجاج الدماغي، وبالتالي سيُسمح بخمسة تغييرات فقط موزعة على ثلاث فترات توقف.

غيابات مؤثرة لدى بيراميدز قد تؤثر على خططه، أبرزها رمضان صبحي ومصطفى فتحي وأسامة جلال وبلاتي توريه، بينما يراهن يورتشيتش على البدلاء لتعويض النقص. بيراميدز من جانبه يتطلع لكسر عقدة الزمالك وتحقيق أول سوبر محلي في تاريخه، مستندًا إلى خبرة وعمق قائمته.

قوائم الفريقين تضُم عناصر خبرة وبدائل قوية؛ الزمالك يعول على لاعبين مثل محمد صبحي، عمر جابر، عبد الله السعيد وشيكو بانزا، بينما يملك بيراميدز حارسًا مخضرمًا على غرار أحمد الشناوي ولاعبين قادرين على قلب الموازين في أي وقت.

المباراة ليست مجرد لقاء نصف نهائي بل تواجهان تاريخًا وتنافسًا محليًا، والفائز سيواجه منتصر مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في النهائي، فيما يظل السوبر فرصة لكل طرف لإضافة لقب سريع ومهم قبل انطلاقة الموسم.

غيابات مؤثرة في صفوف بيراميدز أمام الزمالك



يخوض بيراميدز اللقاء بغيابات مؤثرة في صفوفه، إذ يفتقد أربعة لاعبين من القوام الأساسي للفريق، أبرزهم رمضان صبحي ومصطفى فتحي، بالإضافة إلى يوسف أوباما وأسامة جلال، ما دفع المدير الفني يورتشيتش لتجهيز البدلاء مبكرًا لتعويض الغيابات.

خطة تغطية قناة أون تايم سبورت لمباراة الزمالك وبيراميدز



تبدأ قناة أون تايم سبورت 1 تغطيتها الخاصة للمباراة في السادسة والنصف مساء، من خلال استوديو تحليلي يقدمه الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، ويشارك فيه الكباتن حازم إمام وعماد متعب، على أن يتولى عصام عبده مهمة التعليق، وأحمد المسيري كمراسل من أرض الملعب.