نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الجيش الملكي المغربي بالجولة الثانية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد مباراة الأهلي المقبلة بدوري أبطال أفريقيا

حدد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف»، موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجيش الملكي المغربي بعد موقعة شبيبة القبائل الجزائري على استاد القاهرة، والذي أقيمت في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويستعد الفريق الأول بالنادي الأهلي لاستكمال مشواره في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعد الفوز على شبيبة القبائل الجزائري، في افتتاحية منافسات دور المجموعات.

وسيخوض النادي الأهلي بقيادة المدرب الدنماركي يس توروب تحدي صعب أمام نظيره نادي الجيش الملكي المغربي ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

دوري أبطال إفريقيا.. موعد مباراة الأهلي ضد الجيش الملكي المغربي

ويواجه النادي الأهلي فريق الجيش الملكي المغربي يوم الجمعة المقبل، والموافق 28 نوفمبر 2025، وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يستعد ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة المغربية الرباط، لاستضافة منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر نقل المباراة عبر شبكة قنوات beIN SPORTS المالك الحصري لحقوق البطولة.

كما سيتم إذاعة المباراة عبر القناة الأرضية للتلفيزيون المغربي.

تاريخ مواجهات النادي الأهلي ضد الجيش الملكي

ويحل المارد الأحمر ضيفًا ثقيلًا على نظيره نادي الجيش الملكي، وقبل المواجهة المرتقبة بين الفريقين، التقى النادي الأهلي بنظيره الجيش الملكي المغربي في مباراة واحدة فقط من قبل في مباراة السوبر الأفريقي عام 2006، ونجح خلالها النادي الأهلي في حسم البطولة عن طريق ركلات الترجيح.

دوري أبطال إفريقيا.. مشوار الفريقين في الجولة الأولى

وكان النادي الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا على نظيره نادي شبيبة القبائل الجزائري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد وذلك خلال المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء يوم السبت الماضي على استاد القاهرة، لحساب منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

بينما على الجانب الآخر تلقى فريق الجيش الملكي المغربي الهزيمة الأولى على يد نادي يانج أفريكانز بنتيجة هدف نظيف، وذلك خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء يوم السبت الماضي، على ملعب نيو أمان في زنجبار.

مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

ويتواجد النادي الأهلي في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا خلال هذا الموسم، ويقع رفقه أندية يانج أفريكانز التنزاني، والجيش الملكي المغربي، وشبيبة القبائل الجزائري.

ويتواجد ضمن صفوف فريق الجيش المغربي لاعب النادي الأهلي رضا سليم الذي رحل عن المارد الأحمر مطلع الموسم الحالي على سبيل الإعارة لصفوف الفريق المغربي لمدة مواسم.