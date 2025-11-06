نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بث مباشر الزمالك أمام بيراميدز في كأس السوبر المصري 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فريق الزمالك استعداداته لمواجهة قوية أمام بيراميدز ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري 2025، والمقرر إقامتها على ملعب آل نهيان في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

اللقاء يأتي في إطار نصف نهائي البطولة التي تضم أيضًا الأهلي وسيراميكا كليوباترا، حيث يسعى الفارس الأبيض لاستعادة أمجاده وتحقيق اللقب الخامس في تاريخه.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

من المقرر أن تُقام المباراة اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

المباراة: الزمالك × بيراميدز

الموعد: الخميس 6 نوفمبر – 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة

الملعب: آل نهيان – أبوظبي

البطولة: كأس السوبر المصري 2025

أوضح مصدر داخل نادي الزمالك أن أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني المؤقت، استقر على ملامح التشكيل الأساسي، مع استمرار المفاضلة في مركز حراسة المرمى بين محمد صبحي ومحمد عواد.

في الدفاع، سيقود محمود حمدي الونش الخط الخلفي بجوار محمد إسماعيل، فيما سيتواجد عمر جابر ومحمود بنتايج على الأطراف.

في وسط الميدان، يعتمد الجهاز الفني على أحمد ربيع كبديل للموقوف نبيل عماد دونجا، إلى جانب محمد شحاتة، بينما يقود عبد الله السعيد العمليات الهجومية من العمق.

أما الهجوم، فسيضم الثلاثي ناصر ماهر، سيف الدين الجزيري، وعدي الدباغ لتعويض غياب البرازيلي خوان بيزيرا المصاب.

التشكيل المتوقع للزمالك أمام بيراميدز

الخطة: 4-3-3

المركز اللاعبين المحتملون حراسة المرمى محمد صبحي / محمد عواد خط الدفاع عمر جابر – محمود حمدي الونش – محمد إسماعيل – محمود بنتايج خط الوسط أحمد ربيع – محمد شحاتة – عبد الله السعيد خط الهجوم ناصر ماهر – سيف الدين الجزيري – عدي الدباغ

غيابات مؤثرة في صفوف الزمالك

يفتقد الفريق خدمات البرازيلي خوان بيزيرا بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة طلائع الجيش، إلى جانب غياب نبيل عماد دونجا للإيقاف.

رغم ذلك، يملك الزمالك مجموعة من البدلاء القادرين على تعويض الغيابات وتقديم أداء قوي أمام بيراميدز.

تاريخ الزمالك في كأس السوبر المصري

يمتلك الزمالك أربع بطولات في كأس السوبر المصري، كان آخرها في موسم 2019–2020 بعد فوزه على الأهلي بركلات الترجيح (4-3) عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.

ويأمل الفريق في استعادة اللقب بعد غياب دام خمس سنوات.